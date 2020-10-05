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Apple CEO'su Tim Cook'tan Steve Jobs için duygulandıran paylaşım

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 16:25 | Son Güncelleme

Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın kurucusu ve efsane patronu Steve Jobs'ı ölüm yıldönümünde andı. Tim Cook, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda ''Her zaman bizimlesin Steve'' dedi. Tim Cook'un Steve Jobs paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Apple CEO'su Tim Cook'tan Steve Jobs için duygulandıran paylaşım

Steve Jobs bundan tam 9 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Ancak onun bedeni yok olsa bile ruhu hala iPhone'larda ve diğer tüm Apple cihazlarında yaşıyor. Steve Jobs'tan aldığı mirası ise Tim Cook devam ettiriyor. Apple'ın CEO'luk görevini yürüten Tim Cook, takvimler 5 ekim 2020'yi gösterdiğinde ise hem eski dostu, hem de eski patronu olan Steve Jobs'ı unutmadığını bir kez daha gösterdi.

TİM COOK STEVE JOBS'I UNUTMADI

Tim Cook, Twitter hesabı üzerinden Steve Jobs anısına bir mesaj paylaştı. Cook mesajında Maya Angelou'nun ''Mükemmel ruhlar asla ölmez. Bizi tekrar ve tekrar bir araya getirirler.'' sözünü alıntıladı ve ''Her zaman bizimle birliktesin Steve, Senin hatıran bize her gün ilham veriyor ve bizi birbirimize bağlıyor'' dedi. Steve Jobs'ın fotoğrafı ise söz konusu paylaşımda yer aldı. Steve Jobs hakkındaki paylaşım, yayınlandıktan sonra binlerce beğeni aldı.

STEVE JOBS KİMDİR?

Steve Jobs, 1970'in sonlarında Steve Wozniak ile birlikte Apple'ı kurdu. İkilinin ilk ürünü, Apple I adı verilen bir bilgisayar oldu. İşte Apple ve Steve Jobs için her şey Apple I ile başladı. 1978'de ise Mike Scott Apple'ın CEO'su oldu. Apple I'in üzerine geliştirilen Apple II, West Coast Computer fuarında ilgiyle karşılandı. Steve Jobs, 1984'te ise ilk Macintosh kişisel bilgisayarı tanıttı. Apple'dan kısa bir süreliğine kovulan Jobs, NeXT Computer'ı kurdu. Daha sonra Apple'ın NeXT'i satın almasıyla Apple'a geri döndü. Renkli iMac ile başlayan macerada iPod'u tanıtarak birçok kişinin ilgisini çekti. 2007'deki bir tanıtım etkinliğinde ise One More Thing... yazısı eşliğinde ilk iPhone'u tanıttı. iPhone ile birlikte Apple için her şey iyiye gitse de Jobs'ın sağlığı kötüleşiyordu. Pankreas kanseri olan Jobs, 2010'da ise ilk iPad'i sahneye çıkardı. Hastalığı artık iyice ilerleyen ünlü isim, 2011'de koltuğu Apple'ın şimdiki CEO'su Tim Cook'a devretti, 5 Ekim 2011'de ise hayata gözlerini yumdu.

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