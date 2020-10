Apple CEO'su Tim Cook'tan Steve Jobs için duygulandıran paylaşım

Steve Jobs bundan tam 9 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Ancak onun bedeni yok olsa bile ruhu hala iPhone'larda ve diğer tüm Apple cihazlarında yaşıyor. Steve Jobs'tan aldığı mirası ise Tim Cook devam ettiriyor. Apple'ın CEO'luk görevini yürüten Tim Cook, takvimler 5 ekim 2020'yi gösterdiğinde ise hem eski dostu, hem de eski patronu olan Steve Jobs'ı unutmadığını bir kez daha gösterdi.

Tim Cook, Twitter hesabı üzerinden Steve Jobs anısına bir mesaj paylaştı. Cook mesajında Maya Angelou'nun ''Mükemmel ruhlar asla ölmez. Bizi tekrar ve tekrar bir araya getirirler.'' sözünü alıntıladı ve ''Her zaman bizimle birliktesin Steve, Senin hatıran bize her gün ilham veriyor ve bizi birbirimize bağlıyor'' dedi. Steve Jobs'ın fotoğrafı ise söz konusu paylaşımda yer aldı. Steve Jobs hakkındaki paylaşım, yayınlandıktan sonra binlerce beğeni aldı.

“A great soul never dies. It brings us together again and again.” — Maya Angelou. You’re always with us Steve, your memory connects and inspires us every day. pic.twitter.com/X85bjObkPK