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  4. Apple'da gizlilik denince akla gelen ilk isimdi! Flaş ayrılık

Apple'da gizlilik denince akla gelen ilk isimdi! Flaş ayrılık

31.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın kaynaklara göre, iPhone üreticisi Apple'ın gizlilikten sorumlu baş yöneticisi Jane Horvath yakında şirketten ayrılacak. Jane Horvath'ın bir hukuk firmasında çalışmak üzere Apple'dan ayrılacağı söyleniyor. Horvarth, Apple'da gizlilik denince akla gelen ilk isimdi.

Apple'da gizlilik denince akla gelen ilk isimdi! Flaş ayrılık

Apple'da ayrılık rüzgarları esiyor. Bloomberg'in yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Apple'ın Baş Gizlilik Sorumlusu Jane Horvath'ın yakında şirketten ayrılacağı bildirildi. Apple'a 2011 yılında katılan Jane Horvath'ın bir hukuk firmasında çalışmak üzere teknoloji devinden ayrılacağı söylendi.

KİLİT GÖREVLER ÜSTLENDİ

Aynı zamanda bir avukat olan Horvath, LinkedIn profiline göre daha önce Google ve ABD Adalet Bakanlığı'nda gizlilikle alakalı kilit rollerde görev yaptı.

Horvath, iPhone'ların kullanıcıların nerede olduğu hakkında bilgi topladığı 2011'deki "locationgate" skandalından sonra işe alınmıştı.

Gizliliğe verdiği önemi her fırsatta anlatan Apple, geçen yıl Meta ve Snap gibi firmaların uygulamalarında reklam hedefleme ve ölçme becerisine zarar veren yeni iPhone gizlilik kontrollerini tanıtmıştı. Horvath, bu gizlilik kontrolleri hayata geçirilirken Apple'da çalışmaktaydı.

Apple, Horvath'ın ayrılığıyla alakalı yorum talebine henüz yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone gizlilik
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