HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'dan indirim! Bazı iPhone'ların fiyatını düşürdü: İşte yeni fiyatlar

Apple'dan indirim! Bazı iPhone'ların fiyatını düşürdü: İşte yeni fiyatlar

12.09.2023 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple’dan son dakika indirim kararı: Apple'ın Türkiye'de hizmet veren online mağazasında bazı iPhone’ların fiyatında indirime gittiği fark edildi. Eski fiyatlarla yapılan karşılaştırmada, online mağazada iPhone 14 ve iPhone 13 gibi modellerin fiyatlarında indirime gidildiği görüldü. Mağazada iPhone SE'nin 64 ve 128 GB'lık modeline ufak bir zam, 256 GB'lık modele ise ufak bir indirim yapıldığı görüldü. iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Pro modelleri ise satıştan kalktı.

Apple'dan indirim! Bazı iPhone'ların fiyatını düşürdü: İşte yeni fiyatlar

Son dakika: Apple'ın Türkiye online mağazası Apple Store'da indirime gittiği görüldü. İndirimli fiyatların iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'nin tanıtıldığı Wonderlust etkinliği sonrası Apple’ın online mağazasına yansıtıldığı görüldü.

İŞTE APPLE'IN TÜRKİYE ONLİNE MAĞAZASINDA İNDİRİM YAPTIĞI iPHONE'LAR

iPHONE 14

  • iPhone 14 128 GB

Eski fiyatı: 48.304 TL / Yeni fiyatı: 43.999 TL

  • iPhone 14 256 GB

Eski fiyatı: 52.372 TL / Yeni fiyatı: 47.999 TL

  • iPhone 14 512 GB

Eski fiyatı: 60.507 TL / Yeni fiyatı: 55.999 TL

iphone-14-finish-select-202209-6-7inch_GEO_EMEA

iPHONE 14 PLUS

  • iPhone 14 Plus 128 GB

Eski fiyatı: 53.389 TL / Yeni fiyatı: 49.999 TL

  • iPhone 14 Plus 256 GB

Eski fiyatı: 57.457 TL / Yeni fiyatı: 53.999 TL

  • iPhone 14 Plus 512 GB

Eski fiyatı: 65.592 TL / Yeni fiyatı: 61.999 TL

iPHONE 13

  • iPhone 13 128 GB

Eski fiyatı: 40.677 TL / Yeni fiyatı: 36.999 TL

  • iPhone 13 256 GB

Eski fiyatı: 44.745 TL / Yeni fiyatı: 40.999 TL

  • iPhone 13 512 GB

Eski fiyatı: 52.880 TL / Yeni fiyatı: 48.999 TL

iphone-13-finish-unselect-gallery-1-202207_GEO_EMEA

iPHONE SE FİYATLARINDA HEM ZAM HEM İNDİRİM

Apple'ın Türkiye online mağazasında bazı modellerin fiyatına indirim yapıldığı görülürken, iPhone SE'nin 64 ve 128 GB seçeneklerine ufak bir zam yapıldığı, 256 GB seçeneğinde ise ufak bir indirim yapıldığı görüldü.

Online mağazada iPhone SE 64 GB modelinin fiyatı 24.914 TL'den 24.999 TL'ye çıkarken, iPhone SE 128 GB modelinin fiyatı 26.948 TL'den 26.999 TL'ye çıktı. iPhone SE 256 GB modelinin fiyatının ise, 64 GB ve 128 GB depolama alanına sahip modellerin fiyatlarının aksine, 31.016 TL'den 30.999 TL'ye indiği görüldü.

  • iPhone SE 64 GB

Eski fiyatı: 24.914 TL / Yeni fiyatı: 24.999 TL

  • iPhone SE 128 GB

Eski fiyatı: 26.948 TL / Yeni fiyatı: 26.999 TL

  • iPhone SE 256 GB

Eski fiyatı: 31.016 TL / Yeni fiyatı: 30.999 TL

iPHONE 12, 13 MİNİ VE 14 PRO SATIŞTAN KALKTI

Öte yandan daha önce iPhone 12, iPhone 13 mini ve iPhone 14 Pro modellerinin Türkiye online mağazasından satışını gerçekleştiren Apple, iPhone 15 ailesinin tanıtıldığı etkinlik sonrasında bu modellerin satışını Türkiye online mağazasından kaldırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek mağazalarına dadandılar! İl il gezdiler sonunda böyle yakalandılarBebek mağazalarına dadandılar! İl il gezdiler sonunda böyle yakalandılar
MEB duyurdu! 22 Eylül'e kadar uzatıldı...MEB duyurdu! 22 Eylül'e kadar uzatıldı...
Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu ile görüştümÖzgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu ile görüştüm
Anahtar Kelimeler:
Apple

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.