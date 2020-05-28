Apple'dan iPhone kullanıcılarına: iOS 13.4.1'e dönüş yok!

Apple iOS güncellemelerinin ardından, eski iOS sürümlerini imzalamayı durduruyor. Böylece cihazların güncel yazılımda kalmasını bir nevi zorunluluk haline getiren Apple, aynı sistemi iOS 13.5 için de uyguladı. iOS 13.5'in yayınlanmasıyla birlikte Apple, iOS 13.4.1'in kapılarını sonsuza dek kapattı.

İOS 13.4.1'E DÖNMEK ARTIK MÜMKÜN DEĞİL

Apple, iOS 13.4.1'i imzalamayı bıraktı ve böylece eski iOS sürümüne geçişleri durdurdu. iOS 13.4.1'e dönüş yapmak isteyen iOS 13.5 yüklü iPhone kullanıcıları, artık eski sürüme geri dönemeyecek. iOS 13.4.1 sürümünde kalan iPhone modelleri ise söz konusu durumdan etkilenmeyecek.

BİR İOS SÜRÜMÜ DAHA KAPATILDI

iOS 13.4.1 gibi bir iOS güncellemesi daha sonsuza dek kapatıldı. O güncelleme ise Apple'ın eski iPhone modelleri için yayınladığı iOS 12.4.6 güncellemesi. iOS 12.4.7 sürümüne geçen eski iPhone kullanıcıları da bundan böyle iOS 12.4.6'ya geri dönme işlemi gerçekleştiremeyecek.

