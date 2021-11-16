Apple'dan iPhone'lara depolama dopingi!

Artık bir telefon alırken minimum 64GB dahili depolama alanı şartı aranıyor. Üstelik artık giriş seviyesindeki telefonda 64 GB depolama alanı bulunuyor. Orta segmentteki pek çok modelde ise 128GB’lık dahili depolama alanı standart olarak sunuluyor.

Apple cephesinde de durum pek farklı değil. Temel dahili depolama alanı 128GB’a kadar yükseldi. Fakat bu bile bazıları için yeterli değil.

Bu yüzden de 256GB, 512GB ve 1TB’lık depolama seçenekleri bulunuyor.

iPHONE 14'TE DEPOLAMA ALANI YÜKSELEBİLİR

Eğer söylentiler doğruysa Apple, önümüzdeki yıl dahili depolama alanlarını bir tık daha yükseltecek. Sızdırılan raporlara göre önümüzdeki yıl çıkacak olan iPhone 14 ailesinde dahili depolama alanları bir tık daha yükselecek.

En düşük depolama alanının 256GB’a çekilmesi öngörülüyor. Maksimum depolama alanı ise 2TB olacak. Bu miktarın sadece iPhone 14 Pro‘da mı olacağı şimdilik belli değil.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde TB seviyesindeki depolama alanları da bizlere normal gelmeye başlayacak. Buna hiç şüphe yok diyebiliriz.

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