Apple, iPhone'ların makro moduna el attı

İlk olarak Aaron Zollo tarafından fark edilen yeni özellik, kamera bir nesneye Makro moduna geçiş yapacak kadar yakın olduğunda ekranın sol alt köşesinde bir çiçek simgesi sunuyor. Kullanıcılar daha sonra makro modunu devre dışı bırakmak ve yeniden etkinleştirmek için çiçek simgesine dokunabilir.

Yeni geçiş seçeneğini elde etmek için iOS 15.2 beta 2'deki kullanıcıların Ayarlar'dan Kamera'ya gitmesi ve Otomatik Makro'yu kapatması gerekiyor. Ardından, bir nesneye yeterince yakın olunduğunda, geçiş otomatik olarak görünecek.

DEĞİŞİKLİK YARAR SAĞLAYACAK

iPhone 13 Pro varsayılan olarak, bir nesneye yeterince yakın olduğunda otomatik olarak makro moduna geçiyor. Bu da makro modunun bazen istenmeyen durumlarda etkinleştirilmesine neden oluyor. iOS 15.2 beta 2’deki değişiklik ise bu durumun önüne geçecek gibi görünüyor.

İsterseniz Otomatik Makro’yu kapatabilirsiniz, ancak yine de, telefon bir çekim yapmaya çalıştığınızı düşündüğünde açılan düğmeden Makro moduna kolayca erişebilirsiniz. Muhtemelen sistemin en başından beri böyle zaten çalışması gerekirken, nihayet özelliğin geldiğini görmek güzel.

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