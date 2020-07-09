HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'dan iPhone servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Apple'dan iPhone servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.07.2020 09:33 | Son Güncelleme

Apple Türkiye, iPhone zamlarından sonra, iPhone'ların ekran ve batarya değişim fiyatlarına da zam yaptı. Apple'ın zam kararıyla birlikte eski iPhone'ların ekran ve batarya değişim fiyatları dahi zamlandı. İşte Apple Türkiye'nin zamlarıyla yeni iPhone servis ücretleri...

Apple'dan iPhone servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Apple servis konusunda birçok kullanıcısını memnun etmesiyle meşhur. Bu anlamda iOS kullanıcıları, Apple'ın teknik servis konusunda diğer firmaların ötesinde bir hizmet sunduğunu iddia ediyorlar. Apple'ın servislerinde garanti kapsamında bir cihazınız varsa oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Zira, garanti kapsamında olan bir cihaz için herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Fakat iPhone'unuz garanti kapsamındaysa ve de ekranının veyahut bataryasının başına herhangi bir iş gelmiş ise cebinizden yüklü bir meblağ çıkabiliyor. Üstelik Apple'ın yeni zam kararıyla birlikte bu meblağ bir tık daha yükselmiş durumda.

APPLE SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Apple Türkiye, iPhone servis ücretlerine yani iPhone'ların ekran ve batarya değişim fiyatlarına zam yaptı. Bu zam oldukça kapsamlı. Zira, iPhone 6 dahil iPhone 11 Pro Max'e kadar günümüze kadar gelen tüm iPhone modellerinin servis ücretleri, yeni karar ile birlikte yükseldi. Yeni iPhone servis ücretleri ise şöyle sıralandı:

APPLE KARARIYLA ZAMLANAN İPHONE BATARYA DEĞİŞİM FİYATLARI

  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için: 489 TL (Eski fiyat: 449 TL)
  • iPhone SE 1. ve 2. nesil, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve diğer tüm iPhone'lar için 349 TL (Eski fiyat: 319 TL)

YENİ İPHONE EKRAN DEĞİŞİM FİYATLARI

  • iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max için 2.369 TL (Eski fiyat: 2.190 TL)
  • iPhone Pro, iPhone XS, iPhone X için 2.009 TL (Eski fiyat: 1.899 TL)
  • iPhone 11, iPhone XR için 1.429 TL (Eski fiyat: 1.349 TL)
  • iPhone 8 Plus için 1.219 TL (Eski fiyat: 1.139 TL)
  • iPhone 8 için 1.069 TL (Eski fiyat: 999 TL)
  • iPhone 7 Plus için 1.219 TL (Eski fiyat: 1.139 TL)
  • iPhone 7 için 1.069 TL (Eski fiyat: 999 TL)
  • iPhone 6s Plus için 1.219 TL (Eski fiyat: 1.139 TL)
  • iPhone 6s ve iPhone 6 Plus için 1.069 TL (Eski fiyat: 999 TL)
  • iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c için 939 TL (Eski fiyat: 869 TL)

GARANTİ DIŞI KALAN İPHONE DEĞİŞİM FİYATLARI

iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max için: 6.319 TL (Eski fiyat: 5.799 TL)
iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X için: 5.799 TL (Eski fiyat: 5.299 TL)
iPhone 11, iPhone XR için: 4.139 TL (Eski fiyat: 3.799 TL)
iPhone 8 Plus için: 4.139 TL (Eski fiyat: 3.799 TL)
iPhone 8 için: 3.599 TL (Eski fiyat: 3.299 TL)
iPhone 7 Plus için: 3.599 TL (Eski fiyat: 3.299 TL)
iPhone 7 için: 3.269 TL (Eski fiyat: 2.999 TL)
iPhone SE 2020 için: 3.299 TL
iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus için: 2.499 TL (Eski fiyat: 2.299 TL)
iPhone 6s, iPhone 6 için: 2.069 TL (Eski fiyat: 1.899 TL)
iPhone SE (2016), iPhone 5s, iPhone 5c için: 1419 TL (Eski fiyat: 1299 TL)

Apple iPhone servis değişim ücreti

Apple'ın servis ücretlerindeki zam kararı, resmi garanti dışında kalan, suya düşen, duvara atılıp ekranı kırılan kısacası kullanıcı hatasına bağlı hasarları ve arızaları kapsıyor. Böyle durumlarda telefonunuzun tamiri yukarıdaki fiyatlar üzerinden ücretlendiriliyor. Garanti kapsamındaki iPhone'ların onarımı ise hala ücretsiz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar Tatil sezonunu açtı! Ünlü oyuncudan cesur pozlar
TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçlarıTikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları
ALES başvuru işlemleri ÖSYM AİS'te başladı! İşte ALES başvuru tarihleriALES başvuru işlemleri ÖSYM AİS'te başladı! İşte ALES başvuru tarihleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Eşini minibüste bir kadınla yakaladı! Çılgına döndü

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Operasyondan dönüyorlardı! Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Elon Musk'tan olağan dışı bir ürün daha!

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları

TikTok Moda Haftası’nda en stil yaz görünümü için ipuçları

Yakın geleceğin SUV'u: 2021 Audi Q4 Sportback e-tron konsepti tanıtıldı! İşte özellikleri

Yakın geleceğin SUV'u tanıtıldı! İşte özellikleri, çıkış tarihi

YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

YouTube yeni reklam kararıyla hem sevindirdi hem de üzdü!

Şarj adaptörleri konusunda yeni iddia: Apple'dan sonra sıra Samsung'ta!

Apple'dan sonra sıra Samsung'a mı geldi?

MSI CEO'su Sheng-Chang Chiang talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti!

Ünlü CEO talihsiz bir şekilde hayatını kaybetti!

Türkiye de var: Mobil internetin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı!

En ucuz internete sahip ülkeler açıklandı! Türkiye ne durumda?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.