Apple'dan iPhone servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar

Apple servis konusunda birçok kullanıcısını memnun etmesiyle meşhur. Bu anlamda iOS kullanıcıları, Apple'ın teknik servis konusunda diğer firmaların ötesinde bir hizmet sunduğunu iddia ediyorlar. Apple'ın servislerinde garanti kapsamında bir cihazınız varsa oldukça şanslı olduğunuzu söyleyebiliriz. Zira, garanti kapsamında olan bir cihaz için herhangi bir ücret ödemenize gerek kalmıyor. Fakat iPhone'unuz garanti kapsamındaysa ve de ekranının veyahut bataryasının başına herhangi bir iş gelmiş ise cebinizden yüklü bir meblağ çıkabiliyor. Üstelik Apple'ın yeni zam kararıyla birlikte bu meblağ bir tık daha yükselmiş durumda.

APPLE SERVİS ÜCRETLERİ ZAMLANDI

Apple Türkiye, iPhone servis ücretlerine yani iPhone'ların ekran ve batarya değişim fiyatlarına zam yaptı. Bu zam oldukça kapsamlı. Zira, iPhone 6 dahil iPhone 11 Pro Max'e kadar günümüze kadar gelen tüm iPhone modellerinin servis ücretleri, yeni karar ile birlikte yükseldi. Yeni iPhone servis ücretleri ise şöyle sıralandı:

APPLE KARARIYLA ZAMLANAN İPHONE BATARYA DEĞİŞİM FİYATLARI

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR için: 489 TL (Eski fiyat: 449 TL)

iPhone SE 1. ve 2. nesil, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve diğer tüm iPhone'lar için 349 TL (Eski fiyat: 319 TL)

YENİ İPHONE EKRAN DEĞİŞİM FİYATLARI

iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max için 2.369 TL (Eski fiyat: 2.190 TL)

iPhone Pro, iPhone XS, iPhone X için 2.009 TL (Eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone 11, iPhone XR için 1.429 TL (Eski fiyat: 1.349 TL)

iPhone 8 Plus için 1.219 TL (Eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 8 için 1.069 TL (Eski fiyat: 999 TL)

iPhone 7 Plus için 1.219 TL (Eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 7 için 1.069 TL (Eski fiyat: 999 TL)

iPhone 6s Plus için 1.219 TL (Eski fiyat: 1.139 TL)

iPhone 6s ve iPhone 6 Plus için 1.069 TL (Eski fiyat: 999 TL)

iPhone SE (2016), iPhone SE (2020), iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c için 939 TL (Eski fiyat: 869 TL)

GARANTİ DIŞI KALAN İPHONE DEĞİŞİM FİYATLARI

iPhone 11 Pro Max, iPhone XS Max için: 6.319 TL (Eski fiyat: 5.799 TL)

iPhone 11 Pro, iPhone XS, iPhone X için: 5.799 TL (Eski fiyat: 5.299 TL)

iPhone 11, iPhone XR için: 4.139 TL (Eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8 Plus için: 4.139 TL (Eski fiyat: 3.799 TL)

iPhone 8 için: 3.599 TL (Eski fiyat: 3.299 TL)

iPhone 7 Plus için: 3.599 TL (Eski fiyat: 3.299 TL)

iPhone 7 için: 3.269 TL (Eski fiyat: 2.999 TL)

iPhone SE 2020 için: 3.299 TL

iPhone 6s Plus, iPhone 6 Plus için: 2.499 TL (Eski fiyat: 2.299 TL)

iPhone 6s, iPhone 6 için: 2.069 TL (Eski fiyat: 1.899 TL)

iPhone SE (2016), iPhone 5s, iPhone 5c için: 1419 TL (Eski fiyat: 1299 TL)