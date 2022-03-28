Apple'dan yeni iPhone SE kararı: Birkaç hafta önce tanıtılmasına rağmen üretimini azaltacak

Yeni iPhone SE'yi tanıtan Apple, 5G destekli yeni iPhone modelini birçok ülkede satışa sunmuştu. 3. nesil iPhone SE olarak da bilinen yeni model, ülkemizde 18 Mart'ta ön siparişe açılmış ve 25 Mart'ta satışa sunulmuştu. 10.999 TL'lik başlangıç fiyatı ile ülkemizdeki tüketicilerle buluşan yeni iPhone SE için bugün ise yeni bir iddia internete düştü.

YENİ iPHONE SE İDDİASI! İLK İŞARETLERİNDEN BİRİ OLARAK NİTELEDİLER

Kaynaklar Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, Apple'ın önümüzdeki çeyrekte başlangıçta planladığından yaklaşık yüzde 20 daha az iPhone SE üretmeyi planladığını söyledi. Bu durum, Rusya-Ukrayna savaşının ve ABD gibi ülkelerde yükselen enflasyonun tüketici elektroniği talebini düşürmeye başladığının ilk işaretlerinden biri olarak nitelendi.

Rapora göre Apple, tedarikçilerini beklenenden daha zayıf talep nedeniyle bu çeyrek için iPhone SE üretimini 2-3 milyon adede kadar düşürmeleri konusunda bilgilendirdi.

Öte yandan, Apple'ın iPhone 13 serisinin üretimini de azalttığı öne sürüldü. Ancak yakın kaynaklar, bu kesintinin mevsimsel talep değişikliğinden kaynaklandığını paylaştı. Rapora göre Apple sadece iPhone SE ve iPhone 13 serisinde değil, AirPods üretiminde de azalmaya gidecek. Ancak bu AirPods model veya modellerin neler olduğu belirsiz.

MING-CHI KUO: BEKLENENDEN DAHA DÜŞÜK TALEP VAR

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo ise attığı tweet'te, Şanghay'daki karantinanın iPhone SE üretimini etkilemediğini belirterek, "Ancak, yeni iPhone SE'ye talep beklenenden düşük (gönderim durumunda "stokta" yazması bunun kanıtı) ve bu yüzden 2022'deki sevkiyat tahminimi 25-30 milyondan 15-20 milyona düşürdüm." dedi.

YENİ iPHONE SE'NİN ÖZELLİKLERİ

A15 Bionic işlemcisi ile gelen yeni iPhone SE'nin tasarımı önceki model ile neredeyse aynı. Grafikleri daha da gelişen ve hızlanan Touch ID (parmak izi okuyucu) destekli yeni iPhone SE, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve (PRODUCT) RED olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip.

5G desteği ile gelen 4.7 inç retina ekranlı iPhone SE'de pil konusunda da geliştirmeler yapılmış durumda. Ancak telefonun tek arka kamerası var o da 12 MP çözünürlüğünde.

