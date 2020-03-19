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Apple Disney’in hisselerini satın alacağı iddia ediliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.03.2020 09:23 | Son Güncelleme

Apple, geçtiğimiz aylarda Apple TV+ servisini kullanıma sunmuştu. Bu servisi için önemli anlaşmalara imza atan Apple, şimdilerde ise gözünü yine yayıncılık sektöründe de faaliyet gösteren Disney‘e doğru çevirmiş durumda.

Apple Disney’in hisselerini satın alacağı iddia ediliyor

Bugün gelen iddialara göre; Disney çok yakında Apple’ın çatısı altına girecek. Eğer bu gerçekleşirse yüz yılın en büyük satın alması olacak gibi görünüyor.

Bildiğiniz gibi dünyada hızla yayılan ve Türkiye’de şimdilik 47 vaka görünen koronavirus (COVID-19) salgınından dolayı borsalar tepe taklak gelmiş durumda. Firmaların sürekli hisse senetlerinin değer kaybetmesini Apple fırsata çevirmeye hazırlanıyor.

TİM COOK DİSNEY'E TEKLİF YAPACAK

Rosenblatt Securities‘ten Bernie McTernan; Tim Cook tarafından Disney’e ciddi bir teklif yapılacağını açıkladı. 2020’nin başından beri hisselerinde yüzde 36 gibi oldukça ciddi bir düşüş yaşayan Disney’i, Apple bu bataklıktan kurtaracak gibi görünüyor.

Bernie McTernan; Disney’in coronavirus salgınından dolayı üç hafta içerisinde 85 milyar dolarlık kayıp yaşadığını belirtiyor. Oldukça ciddi olan bu kaybı telafi etmek şimdilik çok güç görünüyor. Coronavirus’ün etkilerinin ne zaman geçeceği bilinmediği için Disney’e yapılacak ciddi bir teklifin kabul edilmesi bekleniyor.

Tarih tekerrürden ibarettir. Steve Jobs’ın Apple’dan kovulmasının ardından kurduğu Pixar firması Disney tarafından satın alınmıştı. Şimdi ise Apple, Disney’i komple satın alacak gibi görünüyor. Bu satın alma işleminin kaç milyar dolar olacağı ise henüz bilinmiyor. Zamanında Beats Electronics‘i satın almak için 3 milyar doları gözden çıkaran Apple’ın, Disney’i satın almak için 100 milyar doları gözden çıkarmasını bekliyoruz.

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