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Apple dünyanın en değerli markası oldu

26.01.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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Apple dünyanın en değerli markası oldu

Dünyanın en değerli markası, bu yıl itibarıyla yaklaşık 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple olurken, Apple'ı 254,2 milyar dolar değerle Amazon izledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması sonuçlandı.

AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit edildi. Apple, 2020 araştırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı.

Apple’ı sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 milyar dolar değerle Google takip etti.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 140,4 milyar dolarla 4'üncü, Güney Koreli Samsung 102,6 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Walmart 93,2 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 81,5 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 72,8 milyar dolarla 8'inci, ABD'li Verizon 68,9 milyar dolarla 9'uncu, Çinli WeChat 67,9 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li firmalar oluştururken, 75'inin Çin, 34'ünün Japon, 33'ünün Fransız, 22'sinin Alman, 19'unun İngiliz olduğu görüldü.

''ÜLKE GÜNDEMİNİN İLK SIRASINA MARKALAŞMA YERLEŞTİRİLMELİ''

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine, listede yer bulan 47 teknoloji markasının, toplam değerin yüzde 14'ünü oluşturduğunu, değerlerinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söyledi.

Tesla'nın yüzde 158 değer artışıyla en hızlı büyüyen marka olduğuna dikkati çeken İlgüner, "e-Ticaret markalarında önemli artışlar gözlendi. Yüzde 108 oranla Alibaba.com markası Tesla'dan sonra en büyük artışı gösteren marka olarak öne çıktı." dedi.

İlgüner, sabit perakende zincirlerinin de dijital teknolojilerden yararlanarak sipariş süreçlerini geliştirdiğini ifade ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürdüğü bu dönemde dijital teknolojiler sayesinde bu şirketlerin başarı sağladıklarını vurguladı.

Dijital medya markalarının da bu yılı başarıyla tamamladığına işaret eden İlgüner, "2020 sonu itibarıyla milyonlarca yeni üye kazanan Netflix markasının değerini 25 milyar dolara taşıdığını kaydetti.

Dünyanın en değerli 500 markasından ilk 20'si şöyle sıralandı (milyon dolar):

1) Apple - 263.3752 milyon dolar
2)Amazon - 254.1883 milyon dolar
3) Google - 191.2154 milyon dolar
4) Microsoft - 140.4355 milyon dolar
5) Samsung Group - 102.6236 milyon dolar
6) Walmart - 93.1857 milyon dolar
7) Facebook - 81.4768 milyon dolar
8) ICBC - 72.7889 milyon dolar
9) Verizon - 68.88910 milyon dolar
10) WeChat - 67.90211 milyon dolar
11) China Construction Bank - 59.64912 milyon dolar
12) Toyota - 59.47913 milyon dolar
13) Mercedes-Benz - 58.22514 milyon dolar
14) Tencent - 56.43215 milyon dolar
15) Huawei - 55.39616 milyon dolar
16) State Grid - 55.20317 milyon dolar
17) Ping An - 54.57918 milyon dolar
18) Taobao - 53.33519 milyon dolar
19) Agricultural Bank Of China - 53.13420 milyon dolar
20) Home Depot - 52.917 milyon dolar

(AA)

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