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Apple düşük kalitede selfie kamerasına karşı

14.11.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilindiği üzere Apple’ın son dönemde satışa sunduğu iPhone modellerinin ön panelinde selfie kamerası haricinde, 3D FaceID modülü de yer alıyor. Bu modül sayesinde iPhone modellerinin göreceli olarak daha kaliteli selfie fotoğraflar çektiğini söyleyebiliriz.Peki Apple neden ekran altı kamera teknolojisine sıcak bakmıyor? Malum hali hazırda bazı üreticiler bu teknolojiyi deneyimlemeye başladı. Örneğin Samsung Galaxy Z Fold 3 modelinde ekran altı kameraya yer vermişti.

Apple düşük kalitede selfie kamerasına karşı

Samsung haricinde, Oppo ve ZTE gibi markalar da bu teknolojiyi kullandılar. Peki Apple neden hala bu teknolojiye geçiş yapmamakta ısrarcı?

Apple’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, Cupertino merkezli şirket ekran altı kamera teknolojisine, görüntü kalitesinden ötürü sıcak bakmıyor. Hali hazırda Apple’ın bu teknoloji için gücü var. Fakat selfie tarafındaki kaliteyi düşürmek istemedikleri için bu teknolojiyi şimdilik rafta bekletiyorlar.

Apple’ın bu açıdan haklı olduğunu varsayabiliriz. Çünkü Samsung, Fold 3’te kullandığı ekran altı kamera teknolojisinden ötürü kamera çözünürlüğünü 4MP’le çekmek zorunda kalmıştı. Görüntü çözünürlüğünün yanında pek çok kamera yeteneği de askıya alınmıştı. Dolayısıyla kamera ekranın altına gömülecek diye kaliteden ödün vermek çok da mantıklı olmayabilir.

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Apple
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