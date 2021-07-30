Apple ekran altı kameralar için yeni bir patent aldı

Apple, mevcut iPhone tasarımında çentikli ekranın yanına yerleştirilen görüntü sensörlerine sahip olduğunu belirtti. Ancak gelecek yeni sürümler, bu kameraların ekranın altına yerleştirilmesiyle gelecek.

Şirket bu sistemin hem Face ID hem de Touch ID için kullanılabileceğini ekledi. Bununla birlikte, her iki güvenlik sistemini birlikte kullanmak daha fazla müşteriyi memnun edebilir. Özellikle, yakın zamanda şirketin Face ID’yi önümüzdeki birkaç yıl içinde Mac’lerine de getirmeyi planladığı söylenmişti. Ekran altı çözümünün önceki yinelemeleri, düşük kalite gibi birçok sorunla karşılaşmıştı, ancak geliştirilmiş sürümler, bazı akıllı telefonlarda ticari pazara ulaştı.

Bunun hala bir patent olduğunu ve markanın gerçekten böyle bir sistem üzerinde çalışıp çalışmadığını veya tüm temelleri kapsadığını doğrulanmadığını hatırlatmamızda fayda var. Geliştiriliyorsa, yalnızca iPhone’lar dışında MacBook’lar ve iPad’ler gibi birden fazla Apple ürününe ulaşmasını bekleyebiliriz. Bu şekilde şirket diğer firmalardan yine bir adım önde olacağını söyleyebiliriz. Bakalım süreç bize neler getirecek.

Mesh Wi-Fi Range Extender ile kesintisiz bağlantı

