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Apple elektrikli otomobil için Kia Motors ile anlaşmak üzere!

03.02.2021 15:30 | Son Güncelleme:
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Apple elektrikli otomobil için Kia Motors ile anlaşmak üzere!

Apple ve Kia Motors ortaklığıyla ortaya çıkacak ilk elektrikli otomobilin söylentisi hızla yayılıyor. Gelen son bilgilere göre ise Apple Kia Motors ile anlaşma imzalamaya çok yakın. Bu ortaklık sonucu Apple Car olarak adlandırılması beklenen elektrikli otomobil çok yakında karşımıza çıkabilir.

Apple elektrikli otomobili üretimine geçecek söylentisi bir süredir ayyuka çıkmış durumda. Apple Car olarak adlandırılması beklenen bu otomobilin bu kadar çok konuşulmasının yegane sebebi ise Hyundai'nin geçtiğimiz ay Apple ile görüşme halinde olduğunu açıklamasıydı. Bu yüzden Apple'ın ilk elektrikli otomobilinin Hyundai ortaklığı ile üretmesi bekleniyordu. Fakat son olarak Hyundai'nin yerine Kia Motors'un ismi iyiden iyiye dillendirilmeye başlanmıştı. Bloomberg'de yer alan yeni bir habere göre ise Apple'ın elektrikli otomobili için her şey bir imzaya kaldı.

APPLE OTOMOBİLİ İÇİN KİA MOTORS'A YATIRIM YAPACAK

Bloomberg'in haberine göre Apple, elektrikli otomobil üretimi için Kia Motors ile anlaşma imzalayacak. Apple, Güney Koreli otomobil üreticisi ile yapılacak elektrikli araç yapımına yönelik işbirliğinin bir parçası olarak da Kia Motors'a 4 trilyon won (3,5 milyar dolar) yatırım yapacak. Kaynak imzaların 17 Şubat'ta atılabileceğini söylüyor. Güney Kore basınına dayandırılan bu haber sonrası, Kia Motors'un hisseleri yükselişe geçmiş durumda.

Apple elektrikli otomobil

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APPLE'IN HEDEFİ 2024

Peki şimdilik Apple Car adıyla anılan elektrikli otomobil ne zaman üretilecek? Bu sorunun yanıtı haberde mevcut. Zira habere bakılırsa Apple'ın arabaları ABD'deki Georgia tesisinde üretilecek ve tesiste yılda 100 bin otomobil üretimi hedeflenecek. Apple'ın asıl hedefi ise Apple otomobillerini 2024'te görücüye çıkartmak olacak. En azından gelen iddialar bu yönde.

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