Apple elektriksel ön cam teknolojisi için patent aldı! Apple Cars mı geliyor?

Apple Cars Apple için bir hayal mi yoksa gerçekten geliştiriliyor mu emin değiliz. Emin olduğumuz tek şey Apple'ın otomobil teknoloji hakkında da çalışmalar yürütüyor olduğu. Zira Apple'ın aldığı patentler bize Cupertinolu firmanın otomobil teknolojilerinden vazgeçmediğini gösteriyor. Keşfedilen son Apple patenti de bunu kanıtlar nitelikte. Bu keşfin konusu ise daha uzun menzile sahip bir batarya veya daha gelişmiş bir Apple CarPlay otomasyonu değil. Ön cam.

APPLE CAM KIRIKLARINI TESPİT EDECEK

Apple'ın patenti, elektriksel bir ön cam teknolojisine dayanıyor. Buna göre ön camda meydana gelebilecek kırıklar veya çatlaklar Apple'ın cama yerleştirdiği film sayesinde tespit edilebilecek. Üstelik kırığın çok çok ince olması da tespit edilmesinin önünde bir engel olmayacak. ''Camımın kırık olduğunu gözlerimle de fark edebilirim'' diyorsanız, teknolojinin sadece kırıklar için değil, hırsızlar için de kullanabileceğini söyleyelim.

HIRSIZLIĞA KARŞI DA UYARACAK

Otomobilinize girmeye çalışan bir kişi eğer camınıza zarar verirse bu anında sürücüye bildirilecek. Burada Apple'ın yazılımsal tecrübesi konuşabilir gibi görünüyor. Örneğin bu uyarı, iPhone'lara, iPad'lere veya MacBook'lara direkt olarak yansıyabilir, yani Apple ekosistemine yerleştirilebilir. Şimdilik patenti alınan bu teknolojinin Apple tarafından kullanılıp kullanılmayacağı ise bilinmiyor.

