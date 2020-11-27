Apple iPhone 13 ile şarj girişini de kaldırıyor!

iPhone 12 ekim ayında duyurulmuştu. iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesi özelliklerinden çok, eksikleriyle konuşuldu. Zira akıllı telefonların kutularından bir şarj adaptörü veya kulaklık çıkmadı. Ünlü analist Jon Prosser'a göre ise Apple, gelecek yılın iPhone'u iPhone 13'te bir donanımı daha kaldıracak. Fakat bu kez kaldırılan donanım kutudan değil, telefonun kendisinden eksilecek.

İPHONE 13 ŞARJ GİRİŞİNE YER VERMEYECEK

MagSafe kablosuz şarj cihazını iPhone 12 ile birlikte tanıtan Apple, böylece kablosuz şarj konusunda atılımlar yapmaya başlamıştı. Jon Prosser ise Apple'ın MagSafe'i daha da çok benimseyeceğini ve kablosuz teknolojilere odaklanacağını ima ediyor. Buna göre Apple, iPhone 13'te Lightning şarj girişini de kaldıracak. Yani iPhone 13'ü kablolu şarj etmek ya da telefondan kablolu dosya aktarımı yapmak mümkün olmayacak. Prosser'a göre bu oldukça cesur bir hareket.

TÜM MODELLERİ KAPSAMIYOR

İddialar, tüm iPhone 13 modelleri için geçerli değil. Prosser, Apple'ın yalnızca bir iPhone 13 modelinde şarj girişini kaldıracağını söylüyor. Bu modelin ne adı ne de özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi yok. Eğer Prosser'ın iddiaları doğru çıkarsa, Apple'ın iPhone 7 ile birlikte kulaklık girişine veda ettikten sonra ikinci büyük operasyonunu gerçekleştireceğini söyleyebiliriz.

