Apple için büyük gün! Yeni iPhone SE bu akşam gelebilir: İşte "Peek Performance" etkinliğinden beklentiler

Apple 8 Mart "Peek Performance" etkinliğini geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurmuştu. Etkinlik tarihi, teknolojiyi yakından takip edenler için pek de sürpriz olmadı. Çünkü bazı kaynaklar Apple'ın 8 Mart'ta bir etkinlik düzenleyeceğini resmi açıklamadan önce paylaşmıştı. Etkinliğin resmi tarihinin duyurulmasıyla birlikte ise neler tanıtılabileceğine yönelik iddialar ortaya atılmaya başlandı. İşte iPhone SE veya iPhone SE+ 5G olarak adlandırılması muhtemel olan yeni iPhone SE de başta olmak üzere Apple'ın "Peek Performance" etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünler...

iPHONE SE (iPHONE SE 3)

Tabii ki bu akşamki Apple etkinliği için en büyük beklenti, yeni iPhone SE. Yeni iPhone'un tasarımında ise çok büyük değişiklik yapılması beklenmiyor. Genel olarak iPhone SE (2020) ile benzer bir tasarıma sahip olacağı ancak 5G desteği ile geleceği öne sürülüyor. Ayrıca iPhone 13'te kullanılan A15 Bionic çipinin de bu telefonda yer alması bekleniyor. Apple'ın çıktığında piyasadaki ürün yelpazesindeki en uygun fiyatlı modeli olacak yeni iPhone SE'de farklı geliştirmeler ve iyileştirmeler yapacağı da iddialar arasında. iPhone SE 3'ün fiyatı için ise 399 dolarlık bir beklenti mevcut.

MAC STUDIO VE M2

Apple, Apple Silicon tabanlı M serisi işlemcileriyle Mac bilgisayarlarında yeni bir dönem başlattı. M1 ile başlayan bu dönem, yeni MacBook Pro modelleri ile tanıtılan M1 Pro ve M1 Max işlemcilerle birlikte devam etti. Şimdi ise yeni Mac mini ve Mac Pro'ya ek olarak tamamen yeni, Mac Studio ismini taşıması muhtemel mini bir bilgisayar üzerinde çalıştığı söyleniyor.

İddialara göre yeni Mac Studio, temel olarak Mac mini'yi temel alsa da daha güçlü bir donanıma sahip olacak. Apple'ın Mac Studio'nun iki farklı versiyonu üzerinde çalıştığı da öne sürülenler arasında. Bunlardan biri M1 Max yongasını kullanacak ve diğeri mevcut M1 Max yongasından daha güçlü olacak.

Mac Studio'nun bu akşamki etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Ayrıca M2 işlemcisinin ortaya çıkması da muhtemel.

APPLE STUDIO DISPLAY

Öte yandan Apple'ın 7K çözünürlüğe sahip "Apple Studio Display" üzerinde çalıştığı da öne sürülmüştü. Bu ekranın özel bir çipe sahip olacağı ve iOS'i çalıştıracağı söyleniyor. Mac Studio ile kombinasyon oluşturacağı için bu akşamki etkinlikte onun da tanıtılmasına ihtimal veriliyor.

iPAD AIR

Apple bu akşam iPad Air'i geçen yılki iPad Mini'ye benzer şekilde hem 5G hem de A15 Bionic işlemciye güncelleyebilir. Ancak yeni iPad Air'ın M1 işlemci ile gelmesi de beklenebilir. Hatırlarsanız Apple, iPad Pro'ya M1 işlemcisini getirmişti. Bu akşam bu işlemcinin yeni iPad Air'de kullanıldığını görebiliriz.

iOS 15.4 VE DAHA FAZLASI

Apple'ın bu akşamki etkinlikte maske takarken Face ID'yi kullanmaya imkan tanıyan iOS 15.4 güncellemesini de kullanıcılara yollaması muhtemel görünüyor.

Yukarıda sıralananların dışında ise yeni MacBook Air, yeni iMac, yeşil renge sahip iPhone 13, mor renkli bir iPad Air ve Apple TV+ duyurularını da bu akşam görebiliriz.

Apple'ın bu akşam Apple Car'ı veya karma gerçeklik başlığını tanıtması ise beklenmiyor.

APPLE 8 MART PEEK PERFORMANCE ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA?

Apple 8 Mart Peek Performance etkinliğini kendi sitesi üzerinden ve YouTube'dan canlı yayınlayacak. Etkinlik TSİ 21:00'da başlayacak.

