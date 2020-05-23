Apple ile Google’ın el sıkıştığı güncelleme yayınlandı

Bildiğiniz gibi iPhone X ve sonrası modellerde yer alan Face ID yani yüz okuma özelliği yüzünüzde maske olduğu zaman tarama işlemini gerçekleştiremiyordu. Bu yüzden kullanıcılar Face ID‘nin saniyelerce yüzlerini taramasını bekleyip daha sonra şifre ekranının açılmasını bekliyordu. Apple bu sorunu güncelleme ile çözüyor.

Güncelleme ile birlikte Face ID yüzünüzde maske olduğunu anında algılayıp şifre ekranını açıyor. Bu sürüm ile birlikte Maruz Kalma Bildirimi adında bir API yer ekleniyor. Bu API sayesinde uygulama geliştiricileri Bluetooth sayesinde ölçüm yapıp, sosyal mesafenin korunmasını sağlayabilecek.

Performans iyileştirmelerinin de yapıldığı güncellemeyi Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncelleme ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FACE ID VE PAROLA



Yüz maskesi takarken Face ID’li aygıtlarda kilit açma işlemi basitleştirilmiştir.

Yüz maskesi takarken kilitli ekranın en altından yukarı kaydırdığınızda parola alanı otomatik olarak sunulur.