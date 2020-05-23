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Apple ile Google’ın el sıkıştığı güncelleme yayınlandı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.05.2020 09:09 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi uzun bir süredir geliştiricileri üzerinde iOS 13.5 güncellemesini test ediyordu. Beta sürecinde olan bu sürüm bugün nihayet nihai olarak herkesin beğenisine sunuldu. Apple ile Google‘ın el sıkıştığı güncelleme olarak tarihe geçen bu sürüm ile koronavirüs için tedbirler alınıyor.

Apple ile Google’ın el sıkıştığı güncelleme yayınlandı

Bildiğiniz gibi iPhone X ve sonrası modellerde yer alan Face ID yani yüz okuma özelliği yüzünüzde maske olduğu zaman tarama işlemini gerçekleştiremiyordu. Bu yüzden kullanıcılar Face ID‘nin saniyelerce yüzlerini taramasını bekleyip daha sonra şifre ekranının açılmasını bekliyordu. Apple bu sorunu güncelleme ile çözüyor.

Güncelleme ile birlikte Face ID yüzünüzde maske olduğunu anında algılayıp şifre ekranını açıyor. Bu sürüm ile birlikte Maruz Kalma Bildirimi adında bir API yer ekleniyor. Bu API sayesinde uygulama geliştiricileri Bluetooth sayesinde ölçüm yapıp, sosyal mesafenin korunmasını sağlayabilecek.

Performans iyileştirmelerinin de yapıldığı güncellemeyi Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme bölümünden yükleyebilirsiniz. Güncelleme ile gelen yeniliklere ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

FACE ID VE PAROLA

Yüz maskesi takarken Face ID’li aygıtlarda kilit açma işlemi basitleştirilmiştir.

Yüz maskesi takarken kilitli ekranın en altından yukarı kaydırdığınızda parola alanı otomatik olarak sunulur.

App Store, Apple Books, Apple Pay, iTunes ve Face ID ile girişi destekleyen diğer uygulamalardaki kimlik doğrulama sırasında da kullanılabilir.

MARUZ KALMA BİLDİRİMİ

Halk sağlığı yetkililerinin COVID-19 temas izleme uygulamalarını desteklemek için Maruz Kalma Bildirimi API’sı eklendi.

FACETIME

Grup FaceTime görüşmelerinde bir katılımcı konuşurken video karesi boyutlarının değişmemesini sağlamak amacıyla otomatik öne çıkmayı denetleme seçeneği eklendi.

Kullanıcıların bazı web sitelerindeki video yayınlarını oynatmaya çalışırken siyah ekran görmesine neden olan bir sorunu düzeltir.

Paylaşma sayfasında önerilerin ve eylemlerin yüklenmemesine neden olan bir sorunu giderir.

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