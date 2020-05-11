Apple’ın 5G destekli özel gözlüğü yolda

Apple iPad ve iWatch’ların hem Wi-Fi hem de hücresel ağ versiyonları bulunurken, gözlüğün ise sadece 5G bağlantı teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Ek olarak, gözlük camlarının da reçeteyle alınabilen numaralı camlar olması muhtemel. Öte yandan, Apple’ın hazırladığı gözlüğün standart bir gözlük görünümünde olacağı söyleniyor. Tüm bunların anlamı, bu gözlüğün gündelik kullanıma uygun ama aynı zamanda gelişmiş özellikler sunabilecek olması.

Apple gözlüğün şu an kod adı “Starboard” olan bir arayüzü kullanacağı, aynı zamanda gözlüğün AppleWatch’tan da veri toplayabileceği söyleniyor.

Ve evet, sadece gözlüğü takan kişi, gözlük camındaki detayları görebilecek. Dışarıdan bakan biri göremeyecek. Google’ın hazırladığı gözlükte de benzer bir teknoloji kullanılmıştı.

Beklentiler, Apple’ın artırılmış gerçeklik ve 5G bağlantılı gözlüğünün en erken 2021 itibarıyla görücüye çıkması yönünde.

Tabii böyle bir gözlük hazırlanırsa, “özel hayat ihlali” konusu tekrar gündeme gelebilir. Hatırlarsanız Google’ın gözlüğü sebebiyle restoranlarda, sinemalarda ve pek çok mekânda kullanım yasağı getirilmiş, başkalarına fark ettirmeden özel bilgi ve görüntülerin kaydedilme tehlikesi olduğu savunulmuştu.