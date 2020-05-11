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Apple’ın 5G destekli özel gözlüğü yolda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2020 09:13 | Son Güncelleme

Jon Prosser, hem bir YouTuber hem de sızıntı haber paylaşımları yapıyor. Gadget Cast isimli YouTube programının yeni bölümünde konuşan Prosser, Apple’ın hazırladığı artırılmış gerçeklik gözlüğünde 5G teknolojisinin de kullanılabileceğini belirtti.

Apple’ın 5G destekli özel gözlüğü yolda

Apple iPad ve iWatch’ların hem Wi-Fi hem de hücresel ağ versiyonları bulunurken, gözlüğün ise sadece 5G bağlantı teknolojisiyle gelmesi bekleniyor. Ek olarak, gözlük camlarının da reçeteyle alınabilen numaralı camlar olması muhtemel. Öte yandan, Apple’ın hazırladığı gözlüğün standart bir gözlük görünümünde olacağı söyleniyor. Tüm bunların anlamı, bu gözlüğün gündelik kullanıma uygun ama aynı zamanda gelişmiş özellikler sunabilecek olması.

Apple gözlüğün şu an kod adı “Starboard” olan bir arayüzü kullanacağı, aynı zamanda gözlüğün AppleWatch’tan da veri toplayabileceği söyleniyor.

Ve evet, sadece gözlüğü takan kişi, gözlük camındaki detayları görebilecek. Dışarıdan bakan biri göremeyecek. Google’ın hazırladığı gözlükte de benzer bir teknoloji kullanılmıştı.
Beklentiler, Apple’ın artırılmış gerçeklik ve 5G bağlantılı gözlüğünün en erken 2021 itibarıyla görücüye çıkması yönünde.

Tabii böyle bir gözlük hazırlanırsa, “özel hayat ihlali” konusu tekrar gündeme gelebilir. Hatırlarsanız Google’ın gözlüğü sebebiyle restoranlarda, sinemalarda ve pek çok mekânda kullanım yasağı getirilmiş, başkalarına fark ettirmeden özel bilgi ve görüntülerin kaydedilme tehlikesi olduğu savunulmuştu.

Tüm dünyada büyük bir kargaşa yaratan Koronavirüs akıllı gözlük teknolojisiyle fark edilebilecek. Nasıl mı? İşte tüm detaylarıyla yeni akıllı gözlük teknolojisi.

3 milyondan fazla kişinin hastalanmasına neden olan Koronavirüs akıllı gözlük teknolojisiyle görülseydi nasıl olurdu? Bu hastalığın en büyük dezavantajlarından birisi de görülmemesi. Çevrenizdeki insanların belki de hepsi bu virüsü taşıyor ancak siz farkında bile değilsiniz. Böyle problemleri aşmak için teknoloji şirketleri adeta seferber oldu. Çinli bir şirket buna çözüm buldu.

ÇEVREDEKİ VİRÜS TAŞIYICILARINI GÖSTERECEK

Çinli bir şirket hastalığın yayılmasının önlemesi ve ölüm oranlarının azalması için Rokid isminde bir akıllı gözlük tasarladı. Bu akıllı gözlük sayesinde her nerede olursanız olun çevrenizdeki virüs taşıyıcılarını görebilirsiniz. Bildiğiniz üzere virüsün en büyük belirtisi genellikle yüksek ateş oluyor. Ateşi yüksek olan insanlar termal kamerada daha kırmızımsı görünüyor.

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