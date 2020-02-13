Apple'ın açığını bulan Çayan Temel'den Elazığ'a destek

Apple iPhone App Store uygulama mağazasında inceleme yaparken önemli bir sistem açığı keşfeden Türk genci Çayan Temel'i hatırlayanlarınız vardır. Temel, App Store üzerinde bulduğu açık sayesinde ücretli birçok uygulamayı herhangi bir ücret ödemeden indirmenin yolunu keşfetmişti. Zaman kaybetmeden bulduğu açığı Apple'a bildiren Temel, Apple tarafından 2 bin TL'lik para ödülü ile teşekkür mektubu almıştı. Ödülünü teslim alan Temel, söz konusu parayı anlamlı bir destek için kullanmaya karar verdi.

ÇAYAN TEMEL ÖDÜLÜNÜ DEPREMZEDELERLE PAYLAŞTI

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketi hepimizin yüreğini yaktı. Depremzedelere yardım için çeşitli kampanyalar düzenlenirken, Çayan Temel de Apple tarafından gönderilen para ödülünü Elazığ'daki depremzedelerle paylaştı. Temel, Apple'dan kazandığı 2 bin TL'lik ödülün tamamını Elazığ'daki depremzede ailelere ulaştırmak üzere Kızılay'a gönderdi.

''DEPREMZEDELERE ULAŞMASI İÇİN KIZILAY'A BAĞIŞLADIM''

Çayan Temel, açığı bulduktan sonra bir hafta boyunca Apple ile yazıştığını belirterek, ''Bulduğum açığı incelediler ve teşekkür yazısı gönderdiler. Daha sonra bu miktarı (2 bin TL) hesabıma yatırdılar. Ben de bu parayı depremzedelere ulaşması için Kızılay'a bağışladım'' dedi. Zamanının çoğunu bilgisayar başında geçiren Temel'in yaptığı bu anlamlı hareket büyük takdir topladı.



