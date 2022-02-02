Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'a ait! Açık artırmaya çıkacak: Yüksek bir fiyata satılması bekleniyor

Steve Jobs, Apple için oldukça önemli bir isim. Jobs, Apple'ın kurucu ortağı olmasının yanında, şirketin bugünlere gelmesine de katkı sağlamış durumda. Fakat Jobs, artık aramızda değil. Yıllar önce hayatını kaybeden ünlü isim geride kalan eşyaları ile hatırlanıyor. Şimdi ise Jobs'un Apple'ın "Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı" konumundayken kullandığı bir kartvizit açık artırmaya çıkıyor.

STEVE JOBS'UN KARTVİZİTİ YILLARCA DEPODA SAKLANMIŞ

Steve Jobs'a ait 1979 tarihli kartvizitin Şubat ortasında açık artırmaya çıkacağı öğrenildi. YouTube'taki Alfred DiBlasi'nin 1980 yılında bir arkadaşından aldığı 1979 tarihli kartvizitin plastik bir poşet içinde muhafaza edildiği ve yıllar boyunca depoda saklandığı belirtilirken, DiBlasi'nin bu kartviziti kısa süre önce depoda bulduğu bildirildi.

300 DOLARDAN BAŞLIYOR ANCAK...

Apple Insıder'ın haberine göre, açık artırma şubat ayının ortalarında yapılacak ve teklif verme süresi 17 Mart'ta sona erecek. Başlangıç teklifi 300 dolar olsa da Steve Jobs'a ait kartvizitin çok daha yüksek bir fiyata satılması bekleniyor. Kartviziti satın alan kişi, 1979'dan kalma Apple’ın ofis haritasına da sahip olacak.



