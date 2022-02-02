HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'a ait! Açık artırmaya çıkacak: Yüksek bir fiyata satılması bekleniyor

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'a ait! Açık artırmaya çıkacak: Yüksek bir fiyata satılması bekleniyor

02.02.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs'un 1979 tarihli bir kartviziti açık artırmaya çıkacak. Steve Jobs için "Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı" olarak bahseden kartvizit, yıllarca plastik bir poşet içinde muhafaza edilmiş.

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'a ait! Açık artırmaya çıkacak: Yüksek bir fiyata satılması bekleniyor

Steve Jobs, Apple için oldukça önemli bir isim. Jobs, Apple'ın kurucu ortağı olmasının yanında, şirketin bugünlere gelmesine de katkı sağlamış durumda. Fakat Jobs, artık aramızda değil. Yıllar önce hayatını kaybeden ünlü isim geride kalan eşyaları ile hatırlanıyor. Şimdi ise Jobs'un Apple'ın "Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı" konumundayken kullandığı bir kartvizit açık artırmaya çıkıyor.

STEVE JOBS'UN KARTVİZİTİ YILLARCA DEPODA SAKLANMIŞ

Steve Jobs'a ait 1979 tarihli kartvizitin Şubat ortasında açık artırmaya çıkacağı öğrenildi. YouTube'taki Alfred DiBlasi'nin 1980 yılında bir arkadaşından aldığı 1979 tarihli kartvizitin plastik bir poşet içinde muhafaza edildiği ve yıllar boyunca depoda saklandığı belirtilirken, DiBlasi'nin bu kartviziti kısa süre önce depoda bulduğu bildirildi.

Steve Jobs

300 DOLARDAN BAŞLIYOR ANCAK...

Apple Insıder'ın haberine göre, açık artırma şubat ayının ortalarında yapılacak ve teklif verme süresi 17 Mart'ta sona erecek. Başlangıç teklifi 300 dolar olsa da Steve Jobs'a ait kartvizitin çok daha yüksek bir fiyata satılması bekleniyor. Kartviziti satın alan kişi, 1979'dan kalma Apple’ın ofis haritasına da sahip olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok beklenen iPhone'un fiyat bilgisi sızdı! Çok beklenen iPhone'un fiyat bilgisi sızdı!
Çok konuşulacak kar yağışı iddiası! "Küçük Sibirya'ya dönebilir"Çok konuşulacak kar yağışı iddiası! "Küçük Sibirya'ya dönebilir"
Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Artık gündüz yapalım!
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Ece Erken’i isyan ettiren görüntüler!

Çinli iş adamına akılalmaz tuzak! "Kocamı soyuyorlar"

Çinli iş adamına akılalmaz tuzak! "Kocamı soyuyorlar"

Hollanda'da doğurganlık tedavisinde kendi spermlerini kullanan doktor en az 21 çocuğun babası çıktı

Hollanda'da doğurganlık tedavisinde kendi spermlerini kullanan doktor en az 21 çocuğun babası çıktı

İlginizi Çekebilir

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

En önemli kural: Sakın tutmayın! Başınıza geleceklere inanamazsınız

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Ünlü müzisyen Ceylan Ertem'in takıntılı hayran kabusu! Ona yakın olmak için cinsiyetini bile değiştirdi

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Ejderha gibi görünmek istedi! “Cinsel organımı kestirerek...”

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.