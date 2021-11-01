Apple'ın politikası sosyal medya devlerine pahalıya patladı

Apple, iOS 14.5 güncellemesini yayınladığında "Uygulama Takibi Şeffaflığı" adını verdiği önemli bir özellik ile karşımıza çıktı. iPhone kullanıcılarının dikkatini çeken bu özellik, uygulamaların kullanıcı verilerini izlemek için izin istemesini gerektiriyordu. Hatta Facebook, söz konusu politikaya karşı dikkat çekici açıklamalar yapmış, tam sayfa bir gazete ilanı ile bile vermişti. Apple'ın yeni gizlilik politikasının sosyal medya platformlarına ne kadarlık bir kayıp yaşattığı ise yapılan bir araştırma ile gün yüzüne çıktı.

EN FAZLA KAYIP FACEBOOK'TA

Financial Times tarafından yapılan araştırma, Apple'ın gizlilik uygulamalarında yaptığı değişiklikleri takiben Snapchat, Facebook, Twitter ve YouTube'un yaklaşık 9.85 milyar dolar kayıp yaşadığını ortaya koydu. Rapora göre Facebook, devasa boyutu nedeniyle diğer sosyal platformlarla karşılaştırıldığında en fazla kayıp yaşayan platform oldu.

Ayrıca Snapchat'in sahibi Snap, reklamcılığının ağırlıklı olarak akıllı telefonlara bağlı olması ve masaüstü sürümünün olmaması nedeniyle kötü bir performans gösterdi.

Apple'ın yeni politikası, sosyal medya platformlarını ve diğerlerini reklamlarında daha yaratıcı olmaya zorlayacak gibi görünüyor.

