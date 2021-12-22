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Apple'ın yeni işlemcileri için önemli iddia

22.12.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek MacBook‘lar gerekse de Mac’ler piyasaya sürüldüğü ilk günlerde hem işletim sistemi hem de fiyatı bakımından büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Apple'ın yeni işlemcileri için önemli iddia

Bu cihazların Windows işletim sistemli zamanın önde gelen markalar tarafından üretilen bilgisayarlar karşısında şanslarının olmadığı düşünülmüştü. Bununla birlikte kısa bir süre içerisinde durumun hiç de böyle olmadığı anlaşılmış ve hem MacBook hem de Mac, güç ve stabilite ile birlikte anılır hale gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda Apple tarafından tanıtılan yeni M1 yonga setleri ise, bu bilgisayarların geleceğini değiştirdi. Tanıtıldığı günden bu yana, güçlü bir cihaz isteyen hemen herkesin hayallerini süsleyen bu yonga setleri, bize aslında Apple‘ın MacBook stratejisinin nasıl olacağını göstermesi açısından da önemli.

Öyle ki, M1 tanıtımından hemen sonra teknoloji dünyası Apple’ın bir sonraki hamlesinin M2 olacağını düşünmüş, ancak Amerikalı teknoloji devi M1 Max ve M1 Pro‘yu tanıtarak beklentileri boşa çıkarmıştı.

M2 SERİSİ İŞLEMCİLER NE ZAMAN GELECEK?

İşte şirketin bu hamleleri ve yine kendisine yakın kaynaklardan gelen bilgilere bakıldığında, bir sonraki nesil olması beklenen M2‘nin 18 aylık bir geliştirme süreci sonunda piyasaya sürüleceği anlaşılıyor. Eğer tarihte bir sapma olmazsa bunun anlamı, 4nm’lik M2 yonga seti 2022 yılının sonbaharına doğru tanıtılacak, bundan birkaç ay sonra yani 2023’ün ilkbaharına doğru da M2 Max ve M2 Pro yonga setleri görücüye çıkacak.

Bir sonraki yonga seti olması beklenen 3nm’lik M3 yonga seti ise bu hesaba göre 2024 yılının ilkbaharında tanıtılacak ve bu defa aynı yılın sonbaharına doğru da M3 Max ve M3 Pro ile süreç devam edecek. Tabi bu tarihler bize MacBook ve Mac cihazlarının da ne zaman çıkacağı yönünde önemli bilgiler verecek.

Apple yeni bir 15 inç iPad üzerinde çalışıyor

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Apple
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