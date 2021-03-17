Apple iOS 14.5 ile iOS güncellemelerini ayırabilir!

Apple iOS ve iPadOS güncellemeleri için kendine has bir politika uyguluyor. Şirket, yılda bir büyük (iOS 13, iOS 14 gibi) iOS güncellemesini kullanıcılarına sunuyor. Yıl içinde ise çeşitli iyileştirmeler ve güvenlik geliştirmeleri sunan daha küçük güncellemeleri ( iOS 14.3, iOS 14.4.1 gibi) iPhone kullanıcılarıyla buluşturuyor. Fakat hal böyle olunca Apple, her güvenlik güncellemesi için yeni bir iOS sürümü yayınlamak zorunda kalıyor. Bazı kullanıcılar ise 'telefonum yavaşlayabilir' endişesiyle bazı önemli güvenlik açıklarını kapatan en yeni iOS sürümüne geçmiyor. Bu durum, güvenlik sorunlarına davetiye çıkartıyor. iOS 14.5'in dördüncü beta sürümünde görüldüğü kadarıyla Apple, bu soruna çözüm bulmak için radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.

İOS KULLANICILARI İSTEDİĞİ GÜNCELLEMEYİ SEÇEBİLECEK

9to5Mac'in haberine göre, iOS yazılım güncelleme menüsüne eklenen yeni bir bölüm, Apple'ın iPhone ve iPad kullanıcıları için bağımsız güvenlik güncellemeleri sağlayacağını gösteriyor. Yani kullanıcılar, güvenlik güncellemelerini mi yoksa iOS güncellemelerini mi yüklemek istediklerini seçebilecek. Örneğin; iOS 15 sürümü çıktığında, iOS 15'i indirmek istemiyorsanız, iOS 14.5 sürümünde kalıp sadece güvenlik güncellemelerini yükleyebileceksiniz. Bu sayede güvenlik açıklarını kapatan ve önemli güvenlik güncelleştirmeleri sunan güncellemeleri almaya devam edebileceksiniz. Cihazınız da açıklara karşı korunmuş olacak.