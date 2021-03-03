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Apple 2021’in ikinci yarısına kadar yeni iPhone duyurmayabilir

03.03.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Apple 2021’in ikinci yarısına kadar yeni iPhone duyurmayabilir

Ancak bu durum cihaz hakkında dedikoduların yayılmasını engellemiyor. Analist Ming-Chi Kuo’dan yeni bir rapor geldi. Kuo, Apple’ın 2021’de 2020 serisiyle aynı boyutlarda gelecek dört farklı iPhone modelini piyasaya süreceğini söylüyor.

Geçen ay tanınmış kaynak Max Weinbach ve diğer birçok kaynaktan gelen raporları destekleyen Kuo, iPhone 13 Pro modellerinin enerji tasarruflu 120Hz LTPO ekranlara sahip olacağını söyledi. Pro modellerinde ayrıca, otomatik netleme içeren daha hızlı bir f / 1.8 diyafram lensine sahip olan güncellenmiş bir ultra geniş kamera yer alacak. 2021 modelleri, 2020 modellerinden çok farklı bir tasarıma sahip olmayacak. Bununla birlikte, bazı küçük mühendislik atılımları sayesinde, cihazlar daha küçük ekranlar ve daha büyük pil içerecek.

KUO'NUN RAPORU İLE USB-C HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Kuo, iPhone’un 2021’de USB-C’ye geçmeyeceğini, ancak Apple’ın bu yıl hiçbir bağlantı noktası içermeyen bir telefon tanıtmayacağını da söyledi. Dahili olarak, dört telefonun tümü Qualcomm’un X60 5G modemine sahip olacak. 5nm radyo, iPhone 12 serisinde bulunan X55 modemden daha küçük ve güç açısından daha verimli. Not, Apple’ın 2021 modellerine ekran içi parmak izi tarayıcısı eklediğinden bahsetmiyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın yılın başında yayınladığı bir rapora göre, bu Apple’ın 2021 için düşündüğü ana yükseltmelerden biriydi.

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Kuo’nun notu ayrıca Apple’ın 2022 ve 2023 iPhone serileri hakkında bazı bilgiler içeriyor. Analiste göre, önümüzdeki yıl en azından bazı iPhone modellerinde Samsung tarzı delikli ekranlar olacak. Apple ayrıca 5G bağlantılı yeni bir SE modeli hazırladığı ve şirketin 2022′nin ilk yarısında piyasaya sürebileceği daha hızlı bir işlemci hazırladığı bildiriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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