Apple 2021’in ikinci yarısına kadar yeni iPhone duyurmayabilir

Geçen ay tanınmış kaynak Max Weinbach ve diğer birçok kaynaktan gelen raporları destekleyen Kuo, iPhone 13 Pro modellerinin enerji tasarruflu 120Hz LTPO ekranlara sahip olacağını söyledi. Pro modellerinde ayrıca, otomatik netleme içeren daha hızlı bir f / 1.8 diyafram lensine sahip olan güncellenmiş bir ultra geniş kamera yer alacak. 2021 modelleri, 2020 modellerinden çok farklı bir tasarıma sahip olmayacak. Bununla birlikte, bazı küçük mühendislik atılımları sayesinde, cihazlar daha küçük ekranlar ve daha büyük pil içerecek.

KUO'NUN RAPORU İLE USB-C HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Kuo, iPhone’un 2021’de USB-C’ye geçmeyeceğini, ancak Apple’ın bu yıl hiçbir bağlantı noktası içermeyen bir telefon tanıtmayacağını da söyledi. Dahili olarak, dört telefonun tümü Qualcomm’un X60 5G modemine sahip olacak. 5nm radyo, iPhone 12 serisinde bulunan X55 modemden daha küçük ve güç açısından daha verimli. Not, Apple’ın 2021 modellerine ekran içi parmak izi tarayıcısı eklediğinden bahsetmiyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın yılın başında yayınladığı bir rapora göre, bu Apple’ın 2021 için düşündüğü ana yükseltmelerden biriydi.