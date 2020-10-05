HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple iOS 14 pil sorununu kabul etti!

Apple iOS 14 pil sorununu kabul etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.10.2020 09:25 | Son Güncelleme

Apple, iOS 14 ile birlikte ortaya çıkan iPhone pil sorununu doğruladı. Resmi bir gönderi yayınlayan Apple, gönderisinde ise iOS 14 pil sorunuyla karşılaşan iPhone kullanıcılarına şaşırtıcı da bir çözüm önerdi.

Apple iOS 14 pil sorununu kabul etti!

iOS 14 güncellemesi Time Flies etkinliğinin ardından yayınlanmıştı. Birçok kişinin merakla beklediği güncelleme ile birlikte widget desteği, yenilenen siri görünümü ve uygulama arşivi gibi özellikler iPhone'lara geldi. Fakat bazı kullanıcılar iOS 14 ile birlikte sorunlar yaşamaya başladığını bildirdi. Kullanıcılar sorunlarını genellikle Apple Support hesabını etiketleyerek Twitter üzerinden dile getirdi. Forumlar, sözlükler ve daha pek çok mecrada da iOS 14 pil sorununa dair kullanıcı şikayetleri yer aldı. Nitekim, bu şikayetler Apple'ın da dikkatini çekmiş olacak ki Apple, resmi bir gönderi yayınlamak zorunda kaldı.

APPLE iPHONE PİL SORUNUNU DOĞRULADI

Apple tarafından yayınlanan gönderide iOS 14 ile birlikte ortaya çıkan iPhone pil sorunu kabul edildi. Apple gönderisinde ayrıca, Aktivite, Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla alakalı altı problemin olduğunu, sadece iPhone'larda da değil Apple Watch modellerinde pil tüketim sorunu yaşandığını açıkladı. Cupertinolu firma hazırladığı gönderide kullanıcılara bir çözüm yolu da gösterdi.

iOS 14 pil sorunu

İŞTE APPLE'IN İOS 14 PİL SORUNUNA ÇÖZÜMÜ

iOS 14 pil sorunu için Apple iPhone'ların sıfırlanmasını öneriyor. iCloud yedeklemelerinin yapılıp tüm içeriklerin ve ayarların iPhone'dan silinmesi Apple'a göre şimdilik tek çözüm. Ancak umutlar, bir sonraki iOS güncellemesi ile bu sorunların çözüleceğinden yana.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
iPhone 12 dahili depolama alanı en az 64 GB olacakiPhone 12 dahili depolama alanı en az 64 GB olacak
TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'TikTok kaosu büyüyor: 'Mantıksız taleplere boyun eğilmemeli'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Köpeklerin bulduğu kafatası olayında yeni gelişme
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
Görüntüler büyük tepki çekmişti! Tutuklandı
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
MasterChef'te şaşırtan veda! "Bilerek ve isteyerek kötü yemek yaptım"
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
SON DAKİKA! Fatih Terim maçı terk etti!
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
Herkesi şaşırttı! Koronavirüse yakalanan Trump'tan sürpriz hamle
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit düştü
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
ÖTV sonrası Fiat Egea fiyat listesi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Xiaomi kullanıcılarına müjde! İlk görüntüsü ortaya çıktı
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Dev firma siparişler başlamadan özür diledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'ye geliyor! İşte Suzuki SX4 S-Cross'un fiyatı
Bir otomobil daha Türkiye yollarıyla buluşuyor!
RTÜK'ten Spotify ve FOXplay'e 'lisans başvurusu' uyarısı!
Spotify ve FOXplay'e 'lisans başvurusu' uyarısı
iPhone 12 dahili depolama alanı en az 64 GB olacak
iPhone 12 dahili depolama alanı en az 64 GB olacak
Huawei Mate 40, Kirin 9000 işlemcisine sahip olacak
Huawei Mate 40, Kirin 9000 işlemcisine sahip olacak
En iyi fotoğraf çeken telefonlar arasında yer aldı
En iyi fotoğraf çeken telefonlar arasında yer aldı
Apple’a korku salan Microsoft Surface Pro X tanıtıldı
Apple’a korku salan Microsoft Surface Pro X tanıtıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.