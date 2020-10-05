Apple iOS 14 pil sorununu kabul etti!

iOS 14 güncellemesi Time Flies etkinliğinin ardından yayınlanmıştı. Birçok kişinin merakla beklediği güncelleme ile birlikte widget desteği, yenilenen siri görünümü ve uygulama arşivi gibi özellikler iPhone'lara geldi. Fakat bazı kullanıcılar iOS 14 ile birlikte sorunlar yaşamaya başladığını bildirdi. Kullanıcılar sorunlarını genellikle Apple Support hesabını etiketleyerek Twitter üzerinden dile getirdi. Forumlar, sözlükler ve daha pek çok mecrada da iOS 14 pil sorununa dair kullanıcı şikayetleri yer aldı. Nitekim, bu şikayetler Apple'ın da dikkatini çekmiş olacak ki Apple, resmi bir gönderi yayınlamak zorunda kaldı.

APPLE iPHONE PİL SORUNUNU DOĞRULADI

Apple tarafından yayınlanan gönderide iOS 14 ile birlikte ortaya çıkan iPhone pil sorunu kabul edildi. Apple gönderisinde ayrıca, Aktivite, Sağlık ve Fitness uygulamalarıyla alakalı altı problemin olduğunu, sadece iPhone'larda da değil Apple Watch modellerinde pil tüketim sorunu yaşandığını açıkladı. Cupertinolu firma hazırladığı gönderide kullanıcılara bir çözüm yolu da gösterdi.