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Apple iOS yerine iPhoneOS sürprizi yapabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

Apple iOS 14'ü tanıtmaya hazırlanırken, başarılı analist Jon Prosser'ın ortalığı ayağa kaldıran bir iPhoneOS iddiası geldi. Prosser'a göre iOS gidiyor, onun yerine iPhoneOS geliyor.

Apple iOS yerine iPhoneOS sürprizi yapabilir!

Apple iPhone OS ismi aslında yeni çıkmış bir isim değil. 2010 yılına kadar Apple, iPhone işletim sistemini iPhone OS olarak isimlendiriyordu. 2010 yılında ilk kez iOS ismi kullanılmaya başlandı ve günümüze kadar tüm iPhone işletim sistemi sürümleri iOS adıyla adlandırıldı. Fakat Jon Prosser'a göre bu durum değişiyor. iPhoneOS iPhone'lara geri dönüyor.

TWİTTER'DAN iPHONEOS'U DOĞRULADILAR

Jon Prosser Twitter hesabı üzerinden iPhoneOS gönderisi paylaştı. Prosser'ın bu tweeti, Apple'ın iOS adını bırakacağı iddiasını ortaya çıkarttı. Daha sonra ise XDA-Developers'tan Max Weinbach, Prosser'ın kaldığı yerden devam etti ve bu durumu doğrulayan bir e-posta aldığını söyledi. Yani bu ikiliye göre Apple, iOS'u iPhoneOS olarak değiştirmek için çoktan düğmeye bastı.

İPADOS GİBİ OLACAK

Apple benzer bir değişimi iPad'ler için yapmıştı. WWDC 2019 etkinliğinde iOS tabanlı iPad işletim sistemi özel bir hale getirildi ve iPadOS adını aldı. Apple'ın diğer ürünleri için seçtiği işletim sistemi adlandırmaları da iPhoneOS ile karşılaşma ihtimalimizi oldukça artırıyor.

İPhoneOS

İOS TEK ENGELDİ

TvOS, MacOS, WatchOS gibi isimlendirmeler yapan Apple, sadece iPhone'lar için iPhoneOS adını kullanmıyor, bunun yerine iOS ile yola devam ediyordu. Anlaşılan Apple tek bir isimlendirme sistemi ile yola devam etmek istiyor ve bu anlamda önündeki tek engel olan iOS'u da bu yıl Apple tarihine gömmeye hazırlanıyor. Fakat pek tabii ki bu konuda herhangi bir resmiyet yok. 22 Haziran'da düzenlenecek WWDC 2020'de bunu öğrenebileceğiz.

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