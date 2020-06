Apple iOS yerine iPhoneOS sürprizi yapabilir!

Apple iPhone OS ismi aslında yeni çıkmış bir isim değil. 2010 yılına kadar Apple, iPhone işletim sistemini iPhone OS olarak isimlendiriyordu. 2010 yılında ilk kez iOS ismi kullanılmaya başlandı ve günümüze kadar tüm iPhone işletim sistemi sürümleri iOS adıyla adlandırıldı. Fakat Jon Prosser'a göre bu durum değişiyor. iPhoneOS iPhone'lara geri dönüyor.

Jon Prosser Twitter hesabı üzerinden iPhoneOS gönderisi paylaştı. Prosser'ın bu tweeti, Apple'ın iOS adını bırakacağı iddiasını ortaya çıkarttı. Daha sonra ise XDA-Developers'tan Max Weinbach, Prosser'ın kaldığı yerden devam etti ve bu durumu doğrulayan bir e-posta aldığını söyledi. Yani bu ikiliye göre Apple, iOS'u iPhoneOS olarak değiştirmek için çoktan düğmeye bastı.

Dude I got a random email saying Apple would rename iOS to iPhone OS and the iPhone to Apple Phone and I didn't believe it...



