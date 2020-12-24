Apple iPhone güvenliği için çalışmalarına hız kazandırdı

Bu yılın başlarında Apple, araştırmacıların iOS ve cihazlarındaki güvenlik açıklarını bulmalarına yardımcı olmak için Apple Güvenlik Araştırma Cihazı Programı adlı yeni bir program başlattı. Araştırmacılar özel donanımı almak için haziran ayından beri başvurabilirler ve şimdi şirket, nihayet bu “köklü” iPhone’ları kabul edilenlere gönderiyor.

MacRumors, kaynaklarına dayanarak programı uygulayan ilk araştırmacıların bugün değiştirilmiş iPhone ile ilgili olarak bilgilendirildiğini söylüyor. Apple’a göre, bu cihazlar çoktan gönderildi ve önümüzdeki birkaç gün içinde araştırmacılara teslim edilmesi gerekiyor. Peki, nedir bu değiştirilmiş iPhone?

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Değiştirilmiş iPhone, jailbreak işleminin yaptığına benzer şekilde varsayılan olarak etkin kök erişimi ile birlikte geliyor. Bu, araştırmacıların, yetkisiz üçüncü taraf değişikliklerine güvenmeden işletim sistemi çekirdeğini daha kolay analiz etmelerine olanak tanıyor.

Güvenlik Araştırma Cihazı (SRD), yalnızca güvenlik araştırması için kontrollü bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kabuk erişimi mevcut olan bu cihazlar herhangi bir aracı çalıştırabilir ve yetkileri sonradan belirlenebilir. Ayrıca, SRD cihazlar temsili bir araştırma hedefi olmak için standart bir iPhone’a mümkün olduğunca yakın davranır.