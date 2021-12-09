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Apple, iPhone sevkiyatlarını artıracak

09.12.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaynaklar, Apple’ın 2022’nin ilk yarısı için iPhone sevkiyat hedefinin 170 milyon adet olarak belirlendiğini ve bunun bu yılki 130 milyon adetten yüzde 30 daha yüksek olduğunu belirttiğini söylüyor.

Apple, iPhone sevkiyatlarını artıracak

Digitimes’a göre, ani artışa ayak uydurmak için, ana bileşen şirketlerine ve arz ve talep planlarına uyum sağlanması gerekli. Apple bu yıl çip krizi nedeniyle iPhone cihaz sevkiyatlarında problem yaşadı ancak bu durum yakında değişebilir.

ÖNCEKİ RAPORA MEYDAN OKUYOR

Bununla birlikte, endüstride hala baş gösteren küresel yarı iletken kıtlığı göz önüne alındığında, hedef yine de oldukça zor olabilir. Rapor, Apple’ın yavaşlayan taleple karşı karşıya olduğu hakkında daha önceki bir rapora tabiri caizse "meydan okuma" niteliğinde. Sonuç olarak şirket bileşen tedarikçilerine daha önce belirtildiği kadar çok birim sipariş etmeyebileceğini söylüyor.

TALEBİ KARŞILAMAYA YARDIMCI OLACAK

Şu anda, iPhone 13‘ün popülaritesi Kuzey Amerika da dahil olmak üzere küresel pazarda yükseliyor, ancak mevcut arz hala yetersiz ve bu da aylarca süren teslimat gecikmelerine neden oluyor. Üretimdeki artış talebi karşılamaya yardımcı olacaktır. Şirket yeni yıl için planlarını artırmış durumda. Ancak devam eden çip krizi yüzünden bu planlar ne kadar gerçekçi olabilecek onu da bekleyip göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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