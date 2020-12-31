Apple, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız verdi

Katlanabilir akıllı telefonlar bir süredir piyasada. Ancak 5G’li akıllı telefonlarını yeni duyuran Apple’ın, ilk katlanabilir telefonun piyasaya çıkmasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen hala katlanabilir bir telefonu yok. Huawei ve Samsung gibi birkaç üreticinin katlanabilir telefon modelleri piyasada mevcut ve bu telefonlar giderek daha popüler hale geliyor. Katlanabilir iPhone ile ilgili söylentiler ise uzun süredir ortalıkta dolaşıyor. Gelen bilgilere göre Apple’ın merakla beklenen telefonunun çıkış tarihi yaklaşıyor.

İKİ KATLANABİLİR İPHONE VAR

En son söylentiler, Apple’ın halihazırda bazı katlanabilir iPhone tasarımlarını test ettiğini gösteriyor. Şirket, sonunda piyasaya sunabileceği bir tasarım seçecektir ancak analist Jon Prosser’ın söylediklerine göre, kaynaklardan bazıları Apple’ın şu anda iki katlanabilir cihaz geliştirdiğini iddia ediyor.

İlk cihaz,iddialara göre iki ekran ve ekranlar arasında bulanan bir menteşe ile gelecek. Tasarım, Microsoft Surface Duo’ya benzeyecek. İkinci cihazın ise kapaklı bir tasarım kullandığı söyleniyor. Buna göre tasarım Galaxy Z Flip ve Motorola RAZR gibi olacak.