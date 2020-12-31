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Apple, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız verdi

31.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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Apple, katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmalarına hız verdi

Merakla beklenen modelin 2022 yılında satışa sunulacağı söyleniyor.

Katlanabilir akıllı telefonlar bir süredir piyasada. Ancak 5G’li akıllı telefonlarını yeni duyuran Apple’ın, ilk katlanabilir telefonun piyasaya çıkmasının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen hala katlanabilir bir telefonu yok. Huawei ve Samsung gibi birkaç üreticinin katlanabilir telefon modelleri piyasada mevcut ve bu telefonlar giderek daha popüler hale geliyor. Katlanabilir iPhone ile ilgili söylentiler ise uzun süredir ortalıkta dolaşıyor. Gelen bilgilere göre Apple’ın merakla beklenen telefonunun çıkış tarihi yaklaşıyor.

İKİ KATLANABİLİR İPHONE VAR

En son söylentiler, Apple’ın halihazırda bazı katlanabilir iPhone tasarımlarını test ettiğini gösteriyor. Şirket, sonunda piyasaya sunabileceği bir tasarım seçecektir ancak analist Jon Prosser’ın söylediklerine göre, kaynaklardan bazıları Apple’ın şu anda iki katlanabilir cihaz geliştirdiğini iddia ediyor.

İlk cihaz,iddialara göre iki ekran ve ekranlar arasında bulanan bir menteşe ile gelecek. Tasarım, Microsoft Surface Duo’ya benzeyecek. İkinci cihazın ise kapaklı bir tasarım kullandığı söyleniyor. Buna göre tasarım Galaxy Z Flip ve Motorola RAZR gibi olacak.

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KATLANABİLİR İPHONE NE ZAMAN GELECEK?

Raporlara göre merakla beklenen iPhone’un 2022 yılında satışa sunulacağı söyleniyor. Fiyat konusunda ise Apple’ın 2.000 doların altına inmeyeceğini düşünüyoruz. Bakalım Apple da bu segmentte başarılı olabilecek mi?

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