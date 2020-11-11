Apple kendi ürettiği M1 çipiyle çalışan ilk Mac bilgisayarları tanıttı

Apple M1 çipinin en yeni laptop çiplerine denk güçte olduğunu, buna karşın çeyreği kadar enerji tükettiğini söylüyor.

Yeni Mac'ler önümüzdeki haftadan itibaren satışa sunulacak ve MacOS Big Sur işletim sistemiyle çalışacak.

Mac Pro ve iMac bilgisayarlarının yeni versiyonları henüz tanıtılmadı. Apple bunun için yeni işlemcilerinin daha güçlü modellerini geliştirmeyi bekliyor olabilir.

Diğer iki modelde ise Intel işlemci seçeneği sunulmaya devam edecek.

Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre bundan sonra tüm MacBook Air modelleri yeni işlemciyle satılacak.

Apple kendi uygulamalarını yeni işlemciye göre uyarladığını açıkladı fakat diğer uygulama geliştiricilerinin de aynısını yapması gerekiyor.

Apple M1 işlemcilerin pil ömrü, hızlı uyanma ve iOS uygulamalarını çalıştırma gibi avantajlara sahip olduğunu söylüyor.

Yeni çipin dezavantajı ise en fazla 16 GB RAM hafızası ile gelmesi.

Intel işlemcili Mac'lerde bu miktar dört katına kadar çıkabiliyordu.

Apple'ın çipleri Arm tabanlı olarak da adlandırılıyor. İşlemcinin emirleri nasıl yerine getireceğini kontrol eden sistem, İngiltere merkezli Arm şirketi tarafından geliştiriliyor.

Fakat işlemcinin kendisi Apple'ın kendi tasarımı.

Apple bu sayede makine öğrenimi veya şifreleme gibi işlemlerin nasıl yapılacağına kendisi karar verebiliyor.

Creative Strategies adlı danışmanlık firmasından Carolina Milanesi "Apple'ın kendi çipini geliştirmesi, iOS ve iPadOS'te gördüğümüz işletim sistemi ve uygulama ekosisteminin çipe göre optimize edilmesi deneyimini bilgisayarlara taşıyacak" diyor.

Bunun bir diğer avantajı da iPhone ve iPad uygulamalarının laptoplarda da çalıştırılabilecek olması.

Fakat uygulama geliştiricilerinin bunun için, uygulamalarını dokunmatik ekran olmadan çalışabilecek şekilde güncellemesi gerekecek.

Yeni çipin bir dezavantajı ise Intel çipleri için yazılmış uygulamaların yeni çipe göre uyarlanması olacak.