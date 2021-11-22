Apple kendi uygulamasını ön sıralara mı yerleştirdi?

Bildiğiniz üzere App Store platformu bu tür konularda son derece hassas. Mesela puanı 2’nin altında olan uygulamalar güvenilir değilmiş gibi görünüyor. Bu nedenle alt sıralara yerleşiyor. Benzer tablo Apple şirketinin kendi uygulamasında da geçerli.

İDDİALARA GÖRE APPLE ÖN PLANA ÇIKARMIŞ

Ortaya çıkan son iddialara göre Apple markası kendi uygulamasını ön plana çıkarmak için ufak bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğin yapıldığı uygulama ise Apple Podcasts oldu. Hatırlayacağınız üzere hata ve eksiklikleri nedeniyle uygulamanın puanı 1,8 seviyelerine kadar gerilemişti.

Ani bir şekilde gerileyen Apple Podcasts uygulaması daha fazla geri plana düşebilirdi. Ancak beklenmeyen bir şekilde hızla yukarılara çıktı. Geliştirici Kosta Eleftheriou tarafından yapılan açıklamalara göre böyle bir şeyin normal şartlarda olması neredeyse imkansız.

Geliştiricinin iddiasına göre, Apple son derece gizli bir taktik kullanarak uygulamasını ön sıralara çıkardı. Normalde uygulamanın öne geçmesi için herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bunun yerine podcasts şovlarının aralarına puan isteği yerleştirildi. Bildiğiniz üzere herhangi bir uygulamayı kullandıktan sonra puan isteği ibaresi çıkar. Apple kendi uygulamasını ön plana çıkarmak için bunu şovların arasına yerleştirdi.

Kullanıcılar aslında şovları puanlıyormuş gibi hissetti. Bu nedenle çok tutulan şovların hemen ardından uygulama için puan istendi. Sonuç olarak sanki bu uygulamanın puanı artmış gibi oldu.

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