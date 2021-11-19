HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, ofise dönüyor!

Apple, ofise dönüyor!

19.11.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknoloji devi Apple'ın çalışanları ofise geri dönmeye hazırlanıyor. Apple CEO'su Tim Cook'un çalışanlara gönderdiği bir nota ulaşan kaynaklar, Apple çalışanlarının 1 Şubat'tan itibaren şirketin ofislerine dönmeye başlayacaklarını aktardı.

Apple, ofise dönüyor!

Kovid-19 pandemisi sadece günlük yaşamımızı değil, iş yaşamımızı da değiştirdi. Pek çok şirket, uzaktan çalışma modelini benimsemeye başladı. Bu şirketlerden biri olan Apple, şimdi ise ofislere geri dönmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

APPLE TARİHİ BELİRLEMİŞ

The Information tarafından elde edilen Apple CEO'su Tim Cook'a ait bir notta, çalışanların bu yılın başlarında ofislere geri döneceği belirtiliyor. Habere göre şubat ayından itibaren çalışanlar Apple'ın kampüslerinde ve ofislerinde her hafta bir ila iki gün çalışacaklar.

Ardından Mart ayında çalışanların Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ofiste olmaları, Çarşamba ve Cuma günleri ise evden çalışmaları bekleniyor. "Yüz yüze çalışmaya daha fazla ihtiyaç duyan" ekipler ise hibrit iş deneyiminin bir parçası olamayacak.

Apple ayrıca, çalışanların yılda bir aya kadar uzaktan çalışmasına izin vermeyi planlıyor.

Bir yıldan fazla bir süre evden çalışan bazı Apple çalışanları ise, şirket uzaktan çalışma programı ile bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmeyi başardığı için, karardan pek de memnun değil.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
Şaşırtan gelişme! Direksiyonu ve pedalı kaldırabilirŞaşırtan gelişme! Direksiyonu ve pedalı kaldırabilir
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Kamu bankalarından kredi faizlerinde indirim

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Arınç: Kırgın ve üzgünüm, sonu böyle olmamalıydı

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Ankara'da bir apartmanda patlama! Acı haber geldi

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

Üçüncü (Sol) ittifak geliyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'acil gündemle' toplandı! İki liderden ortak açıklama

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 50+1 açıklaması

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Samuray kılıçlı saldırganın avukat annesinden çarpıcı sözler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.