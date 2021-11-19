Apple, ofise dönüyor!

Kovid-19 pandemisi sadece günlük yaşamımızı değil, iş yaşamımızı da değiştirdi. Pek çok şirket, uzaktan çalışma modelini benimsemeye başladı. Bu şirketlerden biri olan Apple, şimdi ise ofislere geri dönmeyi amaçlıyor gibi görünüyor.

APPLE TARİHİ BELİRLEMİŞ

The Information tarafından elde edilen Apple CEO'su Tim Cook'a ait bir notta, çalışanların bu yılın başlarında ofislere geri döneceği belirtiliyor. Habere göre şubat ayından itibaren çalışanlar Apple'ın kampüslerinde ve ofislerinde her hafta bir ila iki gün çalışacaklar.

Ardından Mart ayında çalışanların Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri ofiste olmaları, Çarşamba ve Cuma günleri ise evden çalışmaları bekleniyor. "Yüz yüze çalışmaya daha fazla ihtiyaç duyan" ekipler ise hibrit iş deneyiminin bir parçası olamayacak.

Apple ayrıca, çalışanların yılda bir aya kadar uzaktan çalışmasına izin vermeyi planlıyor.

Bir yıldan fazla bir süre evden çalışan bazı Apple çalışanları ise, şirket uzaktan çalışma programı ile bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmeyi başardığı için, karardan pek de memnun değil.

