Apple, hatırlayacağınız üzere Workflow uygulamasını geçtiğimiz yıl satın almıştı. Kısayollar ile iOS’e yepyeni özellikler kazandıran Workflow uygulaması iOS 12 ile birlikte Kestirmeler ismini almış ve Apple’ın resmi olarak bünyesinde yer almaya başlamıştı. Siri kısayolları ile desteklenen Kestirmeler uygulaması ile iPhone’a elinizi sürmeden yüzlerde işlemi gerçekeleştirebiliyorsunuz.

Kestirmeler uygulaması ile örneğin; “Hey Siri geçen hafta çekilen tüm fotoğrafları kare şeklinde yap” dediğinizde uygulama açılıyor ve otomatik olarak fotoğraflar kare şeklinde kırpılıyor.

Bugün ise Apple, kestirmeler uygulamasını yeni özellikler ile güncelledi. iOS 12 ve sonrası sürümlerde kullanılabilen Kestirmeler uygulamasının güncelleme ile kavuştuğu yeni özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Apple Kestirmeler uygulamasına gelen yeni kestirmeler!

Şu Anki Hava Durumunu Al ve Hava Durumu Tahminini Al adlı yeni işlemler ile en son hava durumunu kestirmelerinizde kullanın

Yeni eklenen Alarm Yarat, Alarmı Aç/Kapat ve Sayacı Başlat işlemleri ile alarmları ve sayaçları ayarlayın

Ölçüm ve Ölçümü Dönüştür işlemleri ile çeşitli birimleri birbirine dönüştürün

Son İçe Aktarmayı Al işlemini kullanarak Fotoğraflar uygulamasındaki en son içe aktarılan fotoğrafları alın

Bir kestirmeyi Siri’yi kullanarak HomePod’dan çalıştırırken ortamlar artık AirPlay’i kullanarak HomePod’dan otomatik olarak çalınır

Kestirmeler uygulamasını App Store’dan güncelleyebilirsiniz.

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