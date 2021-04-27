Apple M2 için dikkat çeken rapor! Yeni nesil Mac'lerin işlemcisi yolda mı?

Apple M1 işlemcisini geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıttığı Mac Mini, MacBook Air ve MacBook Pro modelleriyle piyasaya sürdü. Önceki Mac'lerin işlemcilerine nazaran daha az soğutmaya sahip olan M1 işlemcisinin, 20 Nisan'da düzenlenen 'Spring Loaded' etkinliğinde yenilenmesi, en kötü ihtimalle M1X adıyla geliştirilmesi bekleniyordu ancak öyle olmadı. Yeni iMac, önceki yıl da kullanılan M1 işlemci ile geldi. Fakat gelen son bir rapor, Apple'ın yeni nesil işlemcisi Apple M2 için büyük bir müjde verdi.

APPLE M2 İÇİN ÜRETİM BAŞLADI

Rapor, Apple'ın yeni nesil Mac işlemcisi M2'nin bu ay seri üretime girdiğini iddia ediyor. Rapora göre kaynaklar, Apple'ın M2 olarak bilinen yeni yonga setinin sevkiyatlarının, bu yılın ikinci yarısında satışa çıkması planlanan MacBook'larda kullanılmak üzere Temmuz ayı başlarında başlayabileceğini söyledi.

APPLE M1 NELER SUNUYORDU?

Apple M1 yongasının 3,5 kata kadar daha hızlı sistem performansı ve 6 kata kadar daha hızlı grafik performansı sağladığını söylüyor. Bunun dışında Apple'a göre M1 yongası, önceki nesil Mac'lere göre 2 kata kadar daha uzun pil ömrü de sağlıyor.

GEÇİŞ 2 YIL ALACAK DEMİŞTİ

Apple, 2020'de şirketin Intel yonga setlerinden Apple Silicon serisi işlemcilere tam olarak geçişinin iki yıl alacağını söylemişti. Seri üretime girdiği iddia edilen Apple M2 işlemcisi de Apple'ın bu geçişteki en önemli kozu olacak gibi görünüyor.

