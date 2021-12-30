Apple, MacBook Pro ile neleri yaptı, neleri yapamadı?

Apple aslında son birkaç yıldır bu yolda ilerliyor. 2021’in sonunda teknoloji devi, en sorunlu tasarımlarından bazılarını değiştirmeyi sağlayamadı. Yeni MacBook Pro’nun incelemeleri neredeyse evrensel olarak olumlu, ancak yine de bu dizüstü bilgisayarların öncekilerden ne kadar büyük bir değişikliği temsil ettiği belirsiz. Her iki yeni boyut da değiştirdikleri modellerden daha kalın ve belirgin şekilde daha ağır; Son on yılda ince ve hafif tasarım konusunda neredeyse fanatik bir saplantı sergileyen bir şirket için bu önemli bir eksi diyebiliriz. Ancak daha eski, 15 inç MacBook Pro, genellikle ağır işlemci yükleri altında serin kalmakta sorun yaşıyordu; bu, dizüstü bilgisayarın boyutunu ve ağırlığını artırmadan çözülemeyecek bir sorundu.

YENİLEME HAREKETİ

Apple, tartışmalı bir şekilde, bir yenileme ile bu yönde hareket etmeye başladı. Şirket 2021 yılında yeni klavyesini de sundu. Bu gözden geçirilmiş klavye, ilk 16 inç MacBook Pro’ya geldi. Yeni klavyeyle birlikte, bu dizüstü bilgisayar daha ağır ve her boyutta daha büyük.

Bu, Apple’ın MacBook Pro serisiyle aldığı bazı talihsiz kararları düzeltmeye istekli olduğunun ilk göstergesi. Apple’ın en akıllı yeniliklerinden biri olan MagSafe şarj bağlantı noktası da geri döndü. Son olarak Apple, Touch Bar’ı standart bir dizi fonksiyon tuşuyla değiştirdi.

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