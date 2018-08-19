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Apple mağazasında şoke eden olay!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.08.2018 20:58 | Son Güncelleme

ABD firması Apple'ın Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki mağazasında bir tabletin patlaması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Apple mağazasında şoke eden olay!

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, iPad patlaması sonucu 3 çalışan nefes darlığı yaşadı ve mağaza bir süreliğine tahliye edildi. Haberlerde, patlamanın muhtemelen iPad bataryasındaki sızıntıdan kaynaklandığı ve yaralanan 3 kişinin sağlık ekiplerince kontrol edildiği belirtildi.

AA

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Apple Apple mağazası apple patlama

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