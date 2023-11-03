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Apple merak edilen bilançosunu açıkladı: Gelirinde dikkat çeken düşüş!

03.11.2023 09:05 | Son Güncelleme:
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ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir, yıllık bazda yaklaşık yüzde 1 azalarak 89,5 milyar dolara geriledi.

Apple merak edilen bilançosunu açıkladı: Gelirinde dikkat çeken düşüş!

Apple, temmuz-eylül dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre, temmuz-eylül dönemini bilançosunda dördüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 1 azalışla 89,5 milyar dolara geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 90,2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Böylece, şirketin gelirinde art arda 4. çeyrekte düşüş kaydedildi. Bu dönemde yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirket gelirinin, 89,3 milyar dolar olması öngörülüyordu.

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Apple'ın net karı ise temmuz-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,8 artarak 22,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 20,72 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Firmanın hisse başına karı da söz konusu dönemde 1,29 dolardan 1,46 dolara çıktı.

iPHONE SATIŞLARI ARTTI, iPAD VE MAC SATIŞLARI AZALDI

Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon satışları artarken, tablet ve bilgisayar satışları azaldı.

iPhone satışlarının tutarı temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,8 artarak 43,8 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde Mac satışları yüzde 33,8 azalışla 7,6 milyar dolara, iPad satışlarının tutarı da yüzde 10,2 azalışla 6,4 milyar dolara düştü. (AA)

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