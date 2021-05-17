Apple Music Hi-Fi'nin muhtemel logosu keşfedildi!

Apple Music Hi-Fi paketi için sabah saatlerinden beri tabiri caizse dedikodu kazanı kaynıyor. Hatırlarsanız daha önce Apple'ın yüksek kaliteli ve kayıpsız müzik deneyimi sunmak adına Apple Music'e yeni bir paket ekleyeceği söylentileri ortaya çıkmıştı. Sabah saatlerinde ise Apple'ın Apple Music'in Göz At sekmesine "Çok Yakında" başlığı altında "Hazır olun - müzik sonsuza dek değişmek üzere" şeklinde bir duyuru yapmaya başladığı görünmüştü. Şimdi ise bir tasarımcı, Apple Music Hi-Fi'ye ait olabilecek bir keşifte bulundu.

TASARIMCIDAN APPLE MUSIC HI-FI LOGOSU KEŞFİ

Tasarımcı Stijn de Vries, Apple Music'in web sürümünde "Lossless" (Kayıpsız) yazan bir logo keşfettiğini söyledi. Ayrıca tasarımcı tarafından paylaşılan ve "Hi-Res Lossless" yazan ikinci bir logo da var. Bu logolar, Apple Music Hi-Fi söylentileri ile oldukça uyumlu görünüyor. Zira Hi-Fi bildiğiniz üzere kayıpsız müzik akışı için kullanılan oldukça yaygın bir kelime.

Apple Music'te keşfedilen logoların, kayıpsız ses akışıyla uyumlu şarkıların yanında bulunacak bir tür rozet olacağı düşünülüyor. Fakat Apple resmi bir açıklama yapmadığı için logoların ve bilgilerin gerçekliği bilinmiyor.

Apple'ın Apple Music Hi-Fi paketini 18 Mayıs'ta duyuracağı düşünülüyor. Üstelik iddialara göre Apple Music Hi-Fi, AirPods 3 ile birlikte duyurulacak. Tüm bunların doğru olup olmadığını yarın öğreneceğiz.

