Apple 'One More Thing' etkinliğini duyurdu! İşte tarihi

One More Thing Apple için oldukça kıymetli bir cümle. Zira Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs, 2007'deki Apple etkinliğinde One More Thing (Bir şey daha) cümlesini kurarak ilk iPhone'u sahneye çıkarmıştı. Steve Jobs ile birlikte efsaneleşen o anlar, Apple tarihinde bir mihenk taşı oluşturmuştu. Şimdi ise Apple, One More Thing cümlesini yeni Apple etkinliği için kullandı ve sürpriz bir şekilde 2020 bitmeden bir etkinlik daha düzenleyeceğinin bilgisini paylaştı.

İŞTE APPLE'IN ONE MORE THİNG ETKİNLİĞİNİN TARİHİ

Time Flies etkinliğinde Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, iPad ve iPad Air'i tanıtan; Hi, Speed sloganlı etkinliğinde ise iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'i kamuoyunun beğenisine sunan Apple, şimdi ise One More Thing sloganına sahip etkinliği için tarih verdi. Apple'ın paylaştığı bilgilere göre bu etkinlik, 10 Kasım'da TSİ 20:00'da düzenlenecek.

APPLE 10 KASIM'DA NELER TANITACAK?

Apple Silicon işlemcili, ARM tabanlı Mac modellerinin müjdesi Apple'ın iOS 14'ü tanıttığı WWDC 2020 etkinliğinde verilmişti. Cupertinolu firma, 2020 bitmeden ARM tabanlı Mac modellerini tanıtacağı belirtmişti. Son zamanlarda da Apple A14T veya Apple A14X olarak adlandırılan işlemcileri kullanan Mac modellerine dair bazı sızıntılar ortaya çıkmıştı. Bu yüzden etkinliğin Apple Silicon işlemcili Mac modellerine ayrılması muhtemel gözüküyor. Ayrıca Apple'ın bir süredir geliştirdiği söylenen AirTags konum takip aksesuarının da etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Apple'ın kablosuz kulaklığı AirPods Studio da bir sürpriz olarak etkinlikte karşımıza çıkabilir.