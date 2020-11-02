Hayaller yok oldu: iPhone 13 ekran altı parmak izi tarayıcısı ile gelmeyebilir!

iPhone 13'ün özelliklerine veya fiyatına dair bir şey söylememiz için henüz çok erken. Zira, iPhone 12 tanıtılalı daha bir ay bile olmadı. Üstelik iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesi Türkiye dahil birçok pazarda satışa çıkmış dahi değil. Fakat bu durum, iPhone 13 hakkında sızıntıların ortaya çıkmasına engel oluşturmuyor. Bu konuda Twitter üzerinde görülen bir sızıntı, 2021 yılının iPhone'unun iOS kullanıcılarının biraz üzülmesine neden olabileceğini gösteriyor.
Twitter'da bulunan Jioriku adındaki bir sızıntı kaynağının iddiasına göre iPhone 13'ün ilk prototipi iPhone 12 ile oldukça benzer. Kaynağa göre iPhone 13'ün ilk prototipine iPhone 12'nin biraz daha geliştirilmiş versiyonu demek mümkün. Bu da cevabı hayli merak edilen bir soruyu doğuruyor; Tabi ki iPhone 13 Touch ID sensörü ile gelecek mi? sorusunu. Fakat iddia kaynağının paylaştığı bilgilere göre iPhone 13'te ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu bulunmayacak.
First prototype of the 13 is basically a 12 with extra steps— Jiorīku ???? (@Jioriku) November 1, 2020
I'll have more for you soon.
Here's a teaser: No underscreen Touch ID as of now
İddia kaynağı iPhone 13'ün özelliklerini de paylaştı. 6.2 inç ekran ile gelecek olan iPhone 13'te iddialara göre çentik yine değişmedi. Buna rağmen ekran / kasa oranı ise artırıldı.
Still has a lighting cutout, but like I said it's going to be a separate model that is coming *relatively* soon— Jiorīku ???? (@Jioriku) November 2, 2020
Speaker cutout spots are slightly farther away from the lightning port
MagSafe magnets are the same, but I'm hearing there is plans to make them stronger
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MagSafe, yerini korusa da Apple'ın mıknatısları daha güçlü hale getirme planları mevcut. Yine de unutmadan hatırlatalım; Tüm bunlar sadece iddia. Yani son karar yine de Apple'ın.