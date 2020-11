Hayaller yok oldu: iPhone 13 ekran altı parmak izi tarayıcısı ile gelmeyebilir!

İddia kaynağı iPhone 13'ün özelliklerini de paylaştı. 6.2 inç ekran ile gelecek olan iPhone 13'te iddialara göre çentik yine değişmedi. Buna rağmen ekran / kasa oranı ise artırıldı.

Still has a lighting cutout, but like I said it's going to be a separate model that is coming *relatively* soon



Speaker cutout spots are slightly farther away from the lightning port



MagSafe magnets are the same, but I'm hearing there is plans to make them stronger



2/2