Hayaller yok oldu: iPhone 13 ekran altı parmak izi tarayıcısı ile gelmeyebilir!

iPhone 13'ün özelliklerine veya fiyatına dair bir şey söylememiz için henüz çok erken. Zira, iPhone 12 tanıtılalı daha bir ay bile olmadı. Üstelik iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesi Türkiye dahil birçok pazarda satışa çıkmış dahi değil. Fakat bu durum, iPhone 13 hakkında sızıntıların ortaya çıkmasına engel oluşturmuyor. Bu konuda Twitter üzerinde görülen bir sızıntı, 2021 yılının iPhone'unun iOS kullanıcılarının biraz üzülmesine neden olabileceğini gösteriyor.

İPHONE 13 TOUCH ID SENSÖRÜ İLE GELMEYECEK

Twitter'da bulunan Jioriku adındaki bir sızıntı kaynağının iddiasına göre iPhone 13'ün ilk prototipi iPhone 12 ile oldukça benzer. Kaynağa göre iPhone 13'ün ilk prototipine iPhone 12'nin biraz daha geliştirilmiş versiyonu demek mümkün. Bu da cevabı hayli merak edilen bir soruyu doğuruyor; Tabi ki iPhone 13 Touch ID sensörü ile gelecek mi? sorusunu. Fakat iddia kaynağının paylaştığı bilgilere göre iPhone 13'te ekrana gömülü bir parmak izi okuyucusu bulunmayacak.