HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Apple, otomobil bölümüne Kevin Lynch’i yönetici olarak atadı

Apple, otomobil bölümüne Kevin Lynch’i yönetici olarak atadı

14.09.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi tanıdık gelmeyebilir ancak son yıllarda herhangi bir Apple etkinliği izlediyseniz Lynch’i sahnede görmüşsünüzdür. Adobe’de çalıştıktan sonra 2013’te şirketin giyilebilir ve sağlık birimini denetlemek için Apple’a katıldı ve Apple’ın watchOS için üzerinde çalıştığı yeni özellikleri sunan kişi oldu.

Apple, otomobil bölümüne Kevin Lynch’i yönetici olarak atadı

Bloomberg, Lynch’in yılın başlarında bölüme katıldığını ancak şu anda tüm birimi denetlediğini bildirdi. Raporlara göre, Lync, şirketin yakında piyasaya süreceği bir araç yerine, kendi kendini süren bir arabanın ihtiyaç duyacağı temel yazılıma odaklanacak.

Açıkçası insanlar bir süredir Apple Car’ı bekliyor. Ancak şirket tarafında işler çok yolunda gitmiyor görünüyor. Küresel çip krizleri ve koronavirüs yüzünden yavaşlayan üretim sistemleri Apple gibi büyük şirketleri de şüphesiz etkiledi. Ancak yine de Apple’ın sunacağı elektrikli araç ve kendi kendini sürebilen araçlarla sektör oldukça renklenecek.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi de kendi araç projesi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Akıllı telefon sektöründeki rekabetleri yetmiyormuş gibi şimdi bu teknoloji devleri araç sektöründe de birbiriyle yarışacak. Bu açıdan araba sevenleri heyecanlı zamanlar bekliyor desek yanlış olmaz. Şirket yakında araba projesiyle ilgili yeni açıklamalar yapacaktır.

3. doz Biontech için tarih verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Parmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldıParmağına yüzük sıkıştı, soluğu itfaiyede aldı
6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"6 ayda 30 kilogram verdi! "Yürürken bile zorlanıyordum"
Apple artık üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verecek Apple artık üçüncü taraf ödeme sistemlerine izin verecek
Anahtar Kelimeler:
Apple
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

13 yaşındaki kıza adi işkence

13 yaşındaki kıza adi işkence

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.