Apple, otomobil bölümüne Kevin Lynch’i yönetici olarak atadı

Bloomberg, Lynch’in yılın başlarında bölüme katıldığını ancak şu anda tüm birimi denetlediğini bildirdi. Raporlara göre, Lync, şirketin yakında piyasaya süreceği bir araç yerine, kendi kendini süren bir arabanın ihtiyaç duyacağı temel yazılıma odaklanacak.

Açıkçası insanlar bir süredir Apple Car’ı bekliyor. Ancak şirket tarafında işler çok yolunda gitmiyor görünüyor. Küresel çip krizleri ve koronavirüs yüzünden yavaşlayan üretim sistemleri Apple gibi büyük şirketleri de şüphesiz etkiledi. Ancak yine de Apple’ın sunacağı elektrikli araç ve kendi kendini sürebilen araçlarla sektör oldukça renklenecek.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi de kendi araç projesi üzerine çalıştığını duyurmuştu. Akıllı telefon sektöründeki rekabetleri yetmiyormuş gibi şimdi bu teknoloji devleri araç sektöründe de birbiriyle yarışacak. Bu açıdan araba sevenleri heyecanlı zamanlar bekliyor desek yanlış olmaz. Şirket yakında araba projesiyle ilgili yeni açıklamalar yapacaktır.

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