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Apple Pencil 3 siyah renk seçeneğine de sahip olacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 12:24 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıllarda karşımıza Apple Pencil adını verdiği kalemi ile çıkagelmişti. Piyasadaki Stylus kalemlerden ve Samsung’un S-Pen’inden daha gelişmiş özelliklere sahip olan bu kalem, özellikle çizim alanında farkını ortaya koymuştu.

Apple Pencil 3 siyah renk seçeneğine de sahip olacak

Yıllar içerisinde gelişen kalemin şimdi de yeni sürümü olan Apple Pencil 3 hakkında bilgiler gelmeye başladı.

Bildiğiniz gibi Apple tüm aksesuarlarında sadece beyaz rengine yer veriyor. Kablosundan kulaklığına kaleminden adaptörüne kadar sadece beyaz rengini tercih eden Apple, bu yıl bu politikasını yumuşatacak gibi görünüyor. Twitter’dan Mr. Black, Apple’ın 2020 yılında iPad modelleri için tanıtacağı 3. nesil Apple Pencil’ın siyah renk seçeneğine de sahip olacağını açıkladı.

Bu iddialar genellikle geliyor. Bu iddialar bir dönem AirPods için de yapılmış ancak AirPods’lar yine sadece beyaz renk seçeneği ile gelmişti. Türkiye’de ilk nesili 499 TL ikinci nesli ise 899 TL gibi absürt bir rakama satılan Apple Pencil’ın, yeni sürümü muhtemelen 1.000 TL bandını geçecek. 2020’nin sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni nesil kalem bakalım hangi özellikler sahip olacak?

APPLE PENCİL İLE UYUMLU İPAD MODELLERİ

  • iPad Air (3. nesil)
  • iPad (7. nesil)
  • iPad mini (5. nesil)
  • iPad Pro (10.5 inç)
  • iPad Pro (12.9 inç) (2. nesil)
  • iPad Pro (12.9 inç) (1. nesil)
  • iPad Pro (9.7 inç)
  • iPad (6. nesil)
  • iPad Pro 12.9 inç (4. nesil)
  • iPad Pro 11 inç (2. nesil)
  • iPad Pro 11 inç (1. nesil)
  • iPad Pro 12.9 inç (3. nesil)

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