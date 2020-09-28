Apple rakiplerini geride bıraktı! İşte sürpriz sonuçlar

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden biri olan Counterpoint 2020 yılının 2. çeyreğinde en çok gelir elde eden firmaları açıkladı. Önceki yıllarda olduğu gibi yine en çok para kazanan firma Apple oldu.

Apple 2020 yılının 2. çeyreğindeki tüm gelirin yüzde 34’lük kısmını tek başına kasasına koydu. Apple’ın ardından gelen isim ise sürpriz bir şekilde Huawei oldu. Çinli üretici ABD’nin tüm engellemelerine karşın akıllı telefon pazarındaki tüm gelirin yüzde 20’lik kısmını kasasına koymayı başardı.

HUAWEİ SAMSUNG'U GERİDE BIRAKTI

Öte yandan satış rakamlarında ilk kez Huawei’ye geçilen Samsung gelir bölümünde de Çinli şirketin gerisinde kaldı. Samsung yüzde 17’lik gelirle Huawei’nin ardından 3. sırada yer aldı.

Global pazarda 4. sırada yer alan isim ise Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Vivo oldu. Vivo global pazardaki gelirlerin yüzde 7’sine hakim oldu. Oppo ise yüzde 6’lık gelirle Vivo’nun hemen gerisinde yer aldı.

Bu listede gözlerin aradığı isim ise Xiaomi oldu. Xiaomi en çok telefon satan 4. firma olmasına karşın kar tarafında rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Bu tablonun sebebi ise Xiaomi’nin ortalamanın altında düşük kar marjlarıyla satış yapıyor olması olabilir.

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