Apple Silicon çipli 27 inç iMac bekleyenleri üzecek haber!

The Verge'ün haberine göre, Apple, 2022'de üretimini durdurduğu Intel donanımlı modelin yerine 27 inç iMac'in Apple Silicon versiyonunu üretmeyecek. Bunun yerine, şirketin iMac serisini, ilk olarak 2021'in başlarında piyasaya sürülen ve bu sonbaharda yeni M3 işlemciyle güncellenen 24 inçlik modele odakladığı söyleniyor.

APPLE'IN PR TEMSİLCİSİ PLANLARI DOĞRULADI

The Verge, Apple Halkla İlişkiler temsilcisi Starlayne Meza'nın şirketin planlarını kendilerine doğruladığını söyledi.

Şirketin, daha büyük bir iMac için umut besleyenleri, bunun yerine, 27 inç 5K ekranı ayrı bir bilgisayarla eşleştiren Studio Display ve Mac Studio veya Mac Mini'yi düşünmeye teşvik ettiği söyleniyor.

27 inç iMac uzun yıllar boyunca Apple'ın amiral gemisi tüketici masaüstü bilgisayarıydı ve birçok medya şirketinin stüdyolarına ve kurgu departmanlarına kadar yayılmıştı.

The Verge, Apple'ın, 27 inç iMac'in kendi Apple Silicon işlemcilerini içeren bir sürümünü hiçbir zaman piyasaya sürmediği için, birçok video editörü, geliştirici ve diğer içerik üretici kişilerin Mac Studio ve MacBook Pro gibi başka cihazlara ya da daha modüler masaüstü bilgisayarlara geçiş yaptığını ifade etti.





