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Apple Silicon işlemcili 12 inç MacBook'un özellikleri ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 14:11 | Son Güncelleme

Apple'ın ARM mimarili ilk MacBook'undan yeni bilgiler geldi. Bir sızıntı kaynağı, Apple Silicon işlemcisine sahip 12 inçlik MacBook'un özellikleri Twitter hesabı üzerinden paylaştı. İşte ARM ile güçlenen 12 inç MacBook'un özellikleri...

Apple Silicon işlemcili 12 inç MacBook'un özellikleri ortaya çıktı!

Apple, geride bıraktığımız WWDC 2020 etkinliğinde çok önemli bir karara imza atmıştı. Apple'ın aldığı karara göre Intel işlemciler zamanla Mac ve MacBook ürünlerinden çıkacak, bunun yerine ARM tabanlı Apple üretimi Apple Silicon işlemciler Apple markalı bilgisayarlarda yerini alacaktı. Apple'ın WWDC 2020'deki bu duyurusundan sonra çokça iddia ortaya atıldı. Fakat bugün gelen iddialar, bunun en değerlisi.

12 İNÇ MACBOOK'UN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU İDDİASI

Ünlü bir sızıntı kaynağı, 12 inç MacBook'un özelliklerini sızdırdı. Sızıntı kaynağına göre 12 inç MacBook'ta ARM tabanlı A14X Bionic işlemcisi yer alacak. Bu işlemciye 8 GB / 16 GB RAM ve 256 GB / 512 GB SSD dahili depolama alanı eşlik edecek. Sızıntı kaynağı 1 TB'lık bir seçeneğin de Apple tarafından sunulabileceğini belirtiyor. 0.9 kilogram ağırlığında olacağı söylenen yeni nesil MacBook, 15 ila 20 saat arasında pil performansı sunacak. Bu da gerçekten iyi bir performans. ARM işlemcili 12 inç MacBook'un diğer özellikleri ise şöyle:

MacBook Apple Silicon

APPLE SİLİCON İŞLEMCİLİ MACBOOK ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİREBİLİR

12 inç MacBook fiyatı ile öğrencileri sevindirebilir. Zira iddialara bakılırsa ARM işlemcili MacBook'un giriş modeli, 849 dolardan satışa sunulacak. Öğrenciler ise 50 dolarlık bir indirim alarak 799 dolardan satın alabilecek. 12 inç MacBook için Apple tarafından yapılmış henüz bir açıklama yok. Fakat beklentiler Apple'ın 2021 gelmeden ARM işlemcili ilk MacBook'unu satışa sunması yönünde.

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