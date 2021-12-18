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Apple şimdi dördüncü kez ofise kapattı

18.12.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi boyunca Apple, tekrar tekrar yüz yüze çalışmanın ne zaman başlayacağı konusunda rehberlik etmeye çalıştı. Ama planlanan olmadı.

Apple şimdi dördüncü kez ofise kapattı

Eylül 2021’in ilk hedefi, “uzaktan çalışma savunucuları” Slack kanalı oluşturan ve politika önerisini eleştiren bir mektup dağıtan bazı çalışanlar tarafından kötü karşılandı. Delta varyantı, Ocak ayında ve ardından 2022 Şubat’ında hedeflenen daha fazla gecikme gerektirdi. Omicron’un hızlı bulaşıcılığı, bu hafta ülke çapındaki Apple mağazaları için maske şartlarını geri getirdi.

Annapolis, Ottawa ve Miami’deki üç perakende satış noktası da virüs salgınlarının ardından kapatıldı.
Lyft, Uber ve Google ana Alfabesi de ofis iadelerini geri çekti ve Apple gibi son ikisi yeni bir hedef tarih belirlemedi.

Önümüzdeki günlerde ve haftalarda uzaktan çalışma seçeneğine sahip diğer şirketlerin de aynı yolu izleyeceği neredeyse kesin. Omicron varyantı herkes için zor zamanlar getiriyor. Koronavirüsten etkilenenler arasında büyük şirketler de yer alıyor.

Şüphesiz Apple da bu etkileri hisseden büyük şirketlerden biri. Teknoloji devi virüsle mücadelede ofise dönüş zamanını ertelemeye bir süre daha devam edebilir. iPhone ücreticisinin sonraki hamleleri ne olacak hep beraber göreceğiz.

Omicron’un gerçek yüzü ortaya çıktı!

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Apple
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