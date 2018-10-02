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Apple Store soygunları milyon dolarlara mal oldu

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.10.2018 08:28 | Son Güncelleme

Son dönemde ABD’de Apple Store soymak, bir gelenek haline gelmiş durumda. ABD yönetimi bu soygunlara dur diyebilmek için 17 kişiyi hapse gönderdi. İşte detaylar.

Apple Store soygunları milyon dolarlara mal oldu

Son bir kaç aydır ABD’de Apple Store soymak, hayli popüler bir hal aldı. Hırsızlar hızlı bir şekilde Apple mağazalarına girerek, teşhirdeki ürünleri alıp dışarı çıkıyorlar. Kişi sayısı ne kadar fazla olursa, çalınan ürün sayısı da o kadar fazla oluyor.

Malum, Apple ürünleri aynı sektördeki ürünlere kıyasla hayli uçuk fiyat etiketlerine sahipler. Bu durum ABD’deki hırsızlar için de yeni bir gelir kapısı haline gelmiş durumda. Kalabalık bir şekilde Apple Store’a giren hırsızlar, hızlı bir şekilde teşhirde bulunan ürünleri çalarak sırra kalem basıyorlar.
Son olarak iPhone Xs ve Xs Max’ın satışa sunulduğu gün Palo Alto’da  yer alan bir Apple mağazasına giren hırsızlar 50.000 dolarlık Apple ürünüyle ortadan kayboldu. İşin ilginç yanı aynı mağazaya daha 12 saat dolmadan bir daha hırsız girdi. Apple’ın sadece Palo Alto’dan çalınan cihazlarının piyasa değerinin 100.000 doları geçtiği söyleniyor.

Genel itibariyle bu son bir kaç ayda Apple Store’dan yapılan hırsızlıklarda, 1 milyon dolar piyasa değerinin üzerinde Apple cihazı çalındı.

Kaliforniya departmanı tespit edip yakaladığı 17 şüpheliyi hapse gönderdi. Bu cezanın diğer hırsızlara da göz dağı niteliğinde olduğu söyleniyor. Apple mağazalarında yaşanan hırsızlıkların azalıp azalmayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple Store ABD

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