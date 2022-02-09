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Apple, "Tap to Pay"i duyurdu! iPhone'larda yeni bir dönem başlayacak

09.02.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylentiler doğru çıktı ve Apple, iPhone'da telefonların bir ödeme noktası olarak kullanılmasını sağlayacak Tap to Pay sistemini resmen açıkladı. Apple'ın bu hizmeti iPhone'larda yeni bir dönem başlayacak ve işletmelerin herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan iPhone üzerinden ödeme almasını sağlayacak.

Apple, "Tap to Pay"i duyurdu! iPhone'larda yeni bir dönem başlayacak

Apple hakkında geçtiğimiz günlerde oldukça dikkat çeken iPhone odaklı bir iddia ortaya atılmıştı. Bu kapsamda şirketin küçük işletmelerin herhangi bir ek donanım gerekmeksizin iPhone'lardan ödeme kabul etmelerini sağlayacak yeni bir hizmet sunmayı planladığı iddia edilmişti. Nitekim söylentiler doğru çıktı ve Apple ,Tap to Pay sistemini duyurdu.

iPHONE, TAP TO PAY İLE ÖDEME NOKTASINA DÖNÜŞÜYOR

Apple, iPhone'u temassız ödemeler kabul edebilen bir ödeme noktasına dönüştürecek yeni hizmeti Tap to Play'i resmen açıkladı. Şirket, yeni hizmetinin, işletmelerin Apple Pay ve temassız kredi ve banka kartları ve diğer dijital cüzdanlardan ödeme kabul edebilmek için sadece iPhone'larını kullanmalarını sağlayacağını söyledi.

Apple Tap to pay

Apple, milyonlarca işletmenin, iPhone dışında herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan sorunsuz ödeme alabileceğini belirtti.

Apple, yeni hizmetinde neyin satın alındığını veya kimin satın aldığını bilmeyeceği bir gizlilik duvarı olacağına dikkat çekti.

HANGİ CİHAZLAR DESTEKLEYECEK?

Apple'a göre, iPhone'da Tap to Pay hizmeti kullanıma sunulduğunda, temassız ödeme kabulü iPhone XS veya daha üstü bir cihazda bir iOS uygulaması aracılığıyla gerçekleştirilecek.

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Ödeme sırasında işletme, müşteriden Apple Pay, temassız kredi veya banka kartı veya diğer dijital cüzdan ile ödeme yapmak için iPhone veya Apple Watch'unu iPhone'unun yakınında tutmasını isteyecek ve ödeme NFC teknolojisi kullanılarak tamamlanacak.

Apple'ın yeni Tap to Pay özelliği, ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacak.


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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple
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