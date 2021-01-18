Apple Telegram yüzünden şoke eden bir dava ile karşı karşıya!

Telegram WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonlarca yeni kullanıcıya merhaba dedi ve böylece popülerliğini artırdı. WhatsApp kararını ertelese bile Telegram birçok kişinin telefonunda yer almaya başladı. Ancak Telegram ile alakalı da bazı görüş ayrılıkları mevcut. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Telegram'ın yeteri kadar güvenli olmadığını söyleyerek, özellikle Telegram gruplarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu amacı güden bağımsız bir güvenli internet koalisyonu da Telegram nedeniyle ilginç bir davaya imza attı. Fakat bu davada davalı isim Telegram değil, App Store'un sahibi Apple.
AppleInsider'ın haberine göre ABD'nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan davada, Büyükelçi Marc Ginsberg ve bağımsız bir güvenli internet koalisyonu, Apple'ı Telegram'ın App Store'da bulunmasına izin vermekle suçladı. Davalılara göre Telegram grupları halkı sindirmek, tehdit etmek ve zorlamak için kullanılıyor ve Apple bunu bilmesine rağmen App Store'dan uygulamayı kaldırmayarak dolaylı yoldan tüm bunlara izin veriyor.
Davalılardan biri olan Büyükelçi Ginsberg'in temmuz ayında Apple CEO'su Tim Cook'a bir mektup yazdığı bilgisi de mahkeme dosyalarında mevcut. Buna göre Ginsberg, Cook'tan Telegram'ın "aşırılık yanlısı şiddeti kışkırtmadaki" rolü nedeniyle, uygulamayı geçici olarak App Store platformundan kaldırılmasını istedi. Şimdi ise Apple'ın uygulamayı yakından incelemesini isteyen davalılar, dava kapsamında Apple'ın Telegram'ı yasaklamasını ve Telegram nedeniyle zarara uğrayan kişilere de tazminat ödenmesini istiyor. Bakalım davanın sonucu nereye varacak?
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