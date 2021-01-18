Apple Telegram yüzünden şoke eden bir dava ile karşı karşıya!

Telegram WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası milyonlarca yeni kullanıcıya merhaba dedi ve böylece popülerliğini artırdı. WhatsApp kararını ertelese bile Telegram birçok kişinin telefonunda yer almaya başladı. Ancak Telegram ile alakalı da bazı görüş ayrılıkları mevcut. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Telegram'ın yeteri kadar güvenli olmadığını söyleyerek, özellikle Telegram gruplarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu amacı güden bağımsız bir güvenli internet koalisyonu da Telegram nedeniyle ilginç bir davaya imza attı. Fakat bu davada davalı isim Telegram değil, App Store'un sahibi Apple.

APPLE TELEGRAM'A İZİN VERİYOR SUÇLAMASI

AppleInsider'ın haberine göre ABD'nin Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinde açılan davada, Büyükelçi Marc Ginsberg ve bağımsız bir güvenli internet koalisyonu, Apple'ı Telegram'ın App Store'da bulunmasına izin vermekle suçladı. Davalılara göre Telegram grupları halkı sindirmek, tehdit etmek ve zorlamak için kullanılıyor ve Apple bunu bilmesine rağmen App Store'dan uygulamayı kaldırmayarak dolaylı yoldan tüm bunlara izin veriyor.