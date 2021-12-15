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Apple, "Tracker Detect"i yayınladı

15.12.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu program iOS cihazı olmayan kullanıcılar için kaybolan eşyalarını bulmaya yarayacak.

Apple, "Tracker Detect"i yayınladı

Yazılım, yakınlarda sahibinden ayrılmış bir AirTag bulduğunda, onu “Bilinmeyen AirTag” olarak işaretleyecek. Daha sonra AirTag ya dda Find My kullanan cihazları bulmanızı sağlayacak. Bu noktada, NFC uyumlu telefonunuzla cihaza dokunup pilinin nasıl çıkarılacağı veya başka bir şekilde devre dışı bırakılacağı konusunda talimatlar alacaksınız.

iOS CİHAZA GEREK YOK

Uygulamayı kullanmak için bir Apple hesabına ihtiyacınız yok. Yeni yazılım Chipolo One Spot gibi Find My uyumlu izleyicileri de algılayabiliyor. Bir Apple sözcüsü yeni özellik ile ilgili olarak “AirTag endüstri lideri gizlilik ve güvenlik özellikleri sağlıyor ve bugün Android cihazlara yeni özellikler getiriyoruz” ifadelerine yer verdi. Tracker Detect sayesinde iOS cihaza ihtiyaç olmadan kaybolan cihazlarınızı bulabilirsiniz.

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Sözcü, “Kullanıcılarımız ve sektör için gizlilik çıtasını yükseltiyoruz ve başkalarının da takip edeceğini umuyoruz” şeklinde ifadelerine devam etti.

Tracker Detect’in piyasaya sürülmesi, AirTag’leri insanları takip etmek için kötüye kullanan çok sayıda olayın ardından geldi. Apple, kötüye kullanımı sınırlamak için ayrı bir çaba içinde. Tracker Detect’in insanları korumak için ne kadar iyi iş çıkardığı, uygulamayı kaç kişinin indirdiğine bağlı olacaktır. Hatalı AirTag’leri algıladığında proaktif uyarılar gönderen iOS’un aksine, bu, Android cihazınıza yüklemeniz gereken bir uygulama.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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